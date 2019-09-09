Haber: Aysun BEYKOZ

Doğanay yayınladığı mesajda; “2019–2020 Eğitim Öğretim yılı yarın başlayacak ve ilimizde 50 bin 41 öğrenci ve 4 bin 177 öğretmen ders başı yapacak.

Çocuklarımız, okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın sevinci ve heyecanını yaşarken; değerli öğretmenlerimiz de geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımızı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in gösterdiği muasır medeniyet yolunda yetiştirmenin haklı onurunu yaşayacaklar.

İyi yetişmiş bir nesil, ülkemizin en önemli sermayesidir. Eğitim camiasının öğretmenleri, öğrencileri ve velileri ile büyük bir aile olduğunu unutmamalıyız. Değerli İdarecilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz; sevgili öğrencilerimiz ile koordinasyonu en güzel şekilde tesis ederek, çocuklarımızın başarılı bir eğitim dönemi geçirmeleri için gayret göstereceğinize inanıyorum.

Bizler biliyoruz ki; kalkınma ve gelişme yolunda, ülkelerin en büyük gücü eğitimli, nitelikli, çalışkan insan varlığıdır. Bu yüzden Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti Hükümetleri olarak da ilk günden bu yana gerek ülkemizde gerekse ilimizde eğitim kurumlarımızın fiziki alt yapı sorunlarını büyük ölçüde çözmüş bulunmaktayız. İnşallah bundan sonra ki süreçte de eğitim camiasına olan desteğimiz eskisinden daha fazla olacaktır.

Bu doğrultuda yeni eğitim ve öğretim yılı ile beraber 50 milyon 930 bin 881 TL değerindeki; 16 derslikli Bolu Spor Lisesi, 16 Derslikli Gerede Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 100 Kişilik Öğrenci Pansiyonu, 24 derslikli Bolu Bilim ve Sanat Merkezi, 24 Derslikli 100. Yıl İlkokulu ve 12 Derslikli Mengen Atatürk Ortaokulundan oluşan 5 okul projesi tamamlanarak öğrencilerine kapılarını açacak olmasının haklı gururunu yaşadığımızı ifade etmek istiyorum.

Bu düşüncelerle, 2019 - 2020 Eğitim-Öğretim yılının ilk kez okul heyecanı yaşayan yavrularımız başta olmak üzere tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, ailelerimiz ve eğitim camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.