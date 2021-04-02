Destek 500 lira daha yükseldi

Haber: Onur Akçelik

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu 15'inci kez toplandı. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs ile Yönetim Kurulu üyeleri İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati ile Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, 2020 yılı Nisan ayından bugüne kadar 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine aylık biner liralık destek sağlıyordu. Toplantıda alınan kararla Nisan ayından itibaren geçerli olmak üzere bin liralık desteğin miktarı 1500 liraya çıkarıldı. Ayrıca yılda iki defa dini bayramlarda bin lira ve Temmuz ayında ise 1500 TL daha ek destek verilmesi kararı alındı. Edinilen bilgiye göre bu kapsamda şimdiye kadar 12 ödeme yapılarak, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine 35 milyonu aşkın destek verildiği öğrenildi.