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24 Ekim 2017 Salı
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    • Destekleme askı listeleri yayınlandı

    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen 2017 yılına ait hayvancılık desteklemeleri kapsamında Birinci dönem Buzağı desteklemesi askı listeleri yayınlandı.

    24 Ekim 2017 Salı 11:07
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    Destekleme askı listeleri yayınlandı

    Haber: Aysun Beykoz

    Konuyla ilgili İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü şu açıklama yapıldı; “Bakanlığımızca yürütülen 2017 yılına ait hayvancılık desteklemeleri kapsamında Birinci Dönem Buzağı Desteklemesi askı listeleri yayınlanmıştır. 01.01.2017-01.04.2017 tarihleri arasında doğan (ilk 3 ay) buzağılarla İlgili askı listeleri 24 Eylül – 2 Kasım 2017 tarihleri arasında İl Müdürlüğümüzde askıya çıkartılacaktır. Yetiştiricilerimizin bu tarihler arasında listeleri kontrol edip itirazlar için İl Müdürlüğümüze ilgili belgeler ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Son müracaat tarihi 2 Kasım 2017 Perşembe günü olup bu tarihten sonra itirazlar değerlendirilmeyecektir” denildi. 

    Anahtar Kelimeler: Gıda, Tarım, Hayvancılık, Bakanlığı, Yürütülen

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