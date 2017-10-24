Haber: Aysun Beykoz

Konuyla ilgili İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü şu açıklama yapıldı; “Bakanlığımızca yürütülen 2017 yılına ait hayvancılık desteklemeleri kapsamında Birinci Dönem Buzağı Desteklemesi askı listeleri yayınlanmıştır. 01.01.2017-01.04.2017 tarihleri arasında doğan (ilk 3 ay) buzağılarla İlgili askı listeleri 24 Eylül – 2 Kasım 2017 tarihleri arasında İl Müdürlüğümüzde askıya çıkartılacaktır. Yetiştiricilerimizin bu tarihler arasında listeleri kontrol edip itirazlar için İl Müdürlüğümüze ilgili belgeler ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Son müracaat tarihi 2 Kasım 2017 Perşembe günü olup bu tarihten sonra itirazlar değerlendirilmeyecektir” denildi.