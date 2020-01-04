Desteklenecek ürün listeleri açıklandı

Haber: N. Halid Altundal

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında, ülkemizde arz açığı bulunan, stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi - sağlığı ve hayvansal üretim açısından önemli 21 üründe (buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zeytinyağı, patates, soğan (kuru) ve yem bitkileri) mazot-gübre, sertifikalı tohumluk kullanım, fark ödemesi, yem bitkileri, fındık alan bazlı gelir destekleme uygulamaları yürütülüyor.

2020 üretim yılında ilimiz Bolu’da Tarım Havzalarında desteklenecek ürünlerin belirlenmesi amacıyla; iklim, toprak, topoğrafya, su kısıtı, istatistiki veriler, ekim nöbeti ve il/ilçe müdürlükleri ile STK önerileri birlikte değerlendirilerek ürün listeleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturuldu.

Belirlenen listelere göre 2020 üretim yılı Bolu Tarım Havzalarında desteklenecek ürün dağılımı şu şekilde oluştu:

Dörtdivan: Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Patates

Gerede: Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri

Göynük: Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri,

Yulaf, Fındık

Kıbrıscık: Arpa, Buğday, Çeltik, Nohut, Yem Bitkileri

Mengen: Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf

Merkez: Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Soya, Ayçiçeği

(Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

Mudurnu: Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf, Fındık, Patates

Seben: Arpa, Buğday, Çeltik, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf,

Patates

Yeniçağa: Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf