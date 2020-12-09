Haber: N. Halid Altundal

Tarım ve Orman Bakanlığı Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında desteklenecek ürünler belli oldu. Ülkemizde arz açığı bulunan, stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi-sağılığı ve hayvansal üretim açısından önemli 21 ürünün istatistiki verileri incelendi. Yapılan incelemeler sonrasında 2021 üretim yılında Bolu havzalarında desteklenecek ürünler şu şekilde oluştu:

Dörtdivan: Arpa, Buğday, Nohut, Yeni Bitkileri, Patates

Gerede: Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri

Göynük: Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Fındık

Kıbrıscık: Arpa, Buğday, Çeltik, Nohut, Yem Bitkileri

Mengen: Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Yeni Bitkileri, Yulaf

Merkez: Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Soya, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates

Mudurnu: Arpa, Buğday, Nohut, Yeni Bitkileri, Yulaf, Fındık, Patates

Seben: Arpa, Buğday, Çekik, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yeni Bitkileri, Yulaf, Patates

Yeniçağa: Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Yulaf