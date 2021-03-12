Destekleri için Allar’a teşekkür etti

Haber: BMA

Arkut SEM Antrenörlerinden Haydar Çetinkaya, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ı, Arkut Sporcu Eğitim Merkezi’ne, sporculara, pistlere yaptığı katkılar ve kendisine iletilen tüm istekleri geri çevirmeyerek gerçekleştirdiği için teşekkür ziyaretinde bulundu.

“ÇETİNKAYA HOCAMIZLA İSTİŞARELERDE BULUNDUK”

Gerçekleştirilen ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Allar, “Ülkemizin göz bebeği Arkut Dağımızda Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonaları ve Uluslararası yarışmalarla ilgili Haydar Çetinkaya hocamızla istişarelerde bulunduk. Kendisi Kayak okuluna ve evlatlarımıza verdiğimiz desteklerden dolayı teşekkürlerini ilettiler. Kayak okulumuzun daha nice sporcular çıkarıp şampiyonalarda, olimpiyatlarda yarışacağını hem hocalarımızın hem de sporcularımızın heyecanından anlıyoruz. Bu vesile ile Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonasında takım halinde Türkiye Şampiyonu olan Geredeli evlatlarımızı ve yetiştiren hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.