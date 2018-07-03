Haber: BMA

Başkan Kazan’ın yayımladığı teşekkür mesajı şu şekilde:

“29 Haziran 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında İlçemiz Cittaslow Göynük’ün ev sahipliğinde Ülkemizde ilk kez düzenlenen Göynük 1. Cittaslow Türkiye Festivaline katılım sağlayan başta Cittaslow Uluslararası Başkan Yardımcısı ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere tüm Cittaslow Kenti Belediye Başkanları ve temsilcileri ile “Miras Mutfaklar” 3.Cittaslow Türkiye Eko-Gastronomi Kongresine katılım sağlayan tüm katılımcılara;

Festival organizasyonunda bizlerden yardım ve desteğini esirgemeyen Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz olmak üzere organizasyonda yer alan İBB Kent Orkestrası Mehteran Takımı ile Bolu Belediyesi personeline, 3 gün boyunca devam eden festival de ilçemize gelen konuklarımıza gösterdikleri misafirperverlikten ötürü ilçe halkımız ve esnafımıza, Ülkemizde ilk kez düzenlenen bu festival organizasyonunun aylar öncesinden programlanması ve hayata geçirilmesinde gecesini gündüzüne katarak büyük bir özveri ile çalışan Göynük Belediyesi Personelime ve organizasyonda görev alan ve katkı sağlayan herkese En kalbi duygularımla teşekkür eder, saygılar sunarım.”