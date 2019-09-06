DETAYLARI KAÇIRIYORSUNUZ!

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Her halde herkes evine eşya almıştır ve ev dekorasyonu yapmıştır değil mi? ancak günümüzde her şeyin olduğu gibi dekorasyon yapanlarında profesyoneli çıktı ve biz onlara iç mimar diyoruz. Bence profesyonel olmalarına rağmen işlerini sanıldığı kadar iyi yapamıyorlar yani dekorasyon yaparken ayrıntıları kaçırıyorlar. Niye mi böyle diyorum hemen anlatayım

Geçtiğimiz günlerde televizyon kanallarını karıştırırken iç mimarların ev dekorasyonu yaptığı bir programa denk geldim ve programda tekerlekli sandalye kullanıcısı bir arkadaşımızın evini dekore edildiğini görünce ne yapacaklar diye izlemeye başladım. İç mimar arkadaşımız ustalara şurayı şöyle yapacaksınız. Bu duvarı kıracaksınız diye anlattı ve ben tasarım yapmaya gidiyorum dedi ve evdeki işlemler başladı.

Duvarlar kırıldı mobilyalar değişti. hatta tekerlekli sandalye kullanıcısı arkadaşımıza sürpriz yapmak isteyen iç mimar evin banyosunu da değiştirdi. Tabi ben daha dikkatli izlemeye başladım banyodan küvetti kaldırdılar. Duş kabini koydular ancak izlediğim kadarıyla o kabine o tekerlekli sandalye kullanıcısı olan arkadaşımızın tek başına girip ihtiyacını gidermesi mümkün değil çünkü giriş kısmında en az 20 santimlik bir çıkıntı kaldı. “Buda ciddi bir engel demek… “

İzlemeye devam ettim. Salonu yaptılar. Ortaya kocaman bir orta sehpası koydular. Yani tekerlekli sandalye kullanıcısı arkadaşımızın o salona girip dolaşmasına engel olan bir şey yaptılar. Mutfak dolaplarına zaten bir şey demiyorum. Onlarda bir hayli yüksekti. Neyse ev bitti tekerlekli sandalye kullanıcısı arkadaşımız geldi. Zaten bu tür programların finali bellidir nedense hiç kimse burası olmamış demez.

Ancak şu bir gerçek eve gelen iç mimarların birinci hedefi tekerlekli sandalyedeki arkadaşımız için yaşanılabilir bir ev dizayn etmekti. bunu bence başaramadılar. Çünkü anlatmaya çalıştığım yerleri özel değil standart düşündüler ve standart yaptılar. Hâlbuki bu dediğim yerler. Özel tasarım yapılan gergi tavan ve ışık sisteminden daha önemli değil miydi?

Evet, farkındayım belki sizde şaşırdınız çünkü bu tür programları izlerken bunlara dikkat etmiyorsunuz değil mi? Duvarın rengi söyle oldu. Perdenin rengi ona uydu mu? Parkelerin rengi nasıl olsun. Halı perdelere uyacak mı? Finalde ev sahiplerinin giysileri yeni yapılanlara uyacak mı? Diye düşünürken esas detayları hep gözden kaçırıyoruz.

Peki, Mimar d0ediğimiz insanlar her şeyin standart olmadığını ve olmayacağının eğitimini alan kişiler onların bu gibi detayları gözden kaçırmaması gerekmez mi? Evleri yaparken anlatmaya çalıştığım detaylar gözden kaçınca, olan bizim gibi engellenen insanlara oluyor. Yok, bu adam bakıma muhtaç, yok kendi işini kendisi yapamaz.

Ben bunu kabul etmiyorum. Çok ağır yataktan kalkamayan hastalar dışında herkes kendi ihtiyacını giderebilir. Yani hiçbir engellenen bakıma muhtaç değildir. Aslında yaşadığımız evlere bakınca engelli mimarisine gerekli önem verilmediği çok belli! “O ne demeyin!” dünyada engelli mimarisi diye bir şey var. Bu mimari evleri ve sokakları engellenenler için daha ulaşılabilir daha yaşanabilir hale getiriyor.

Bakın bazı şeyler zincirleme reaksiyon yaratarak düzeltilir. Örneğin engelli mimarisi ile yapılan bir bina sadece yaşadığımız evden engelleri kaldırmaz. Sokaktaki engelleri de kaldırır. Sokaklar mahalleleri, mahalleler şehirleri, şehirler ülkeyi etkiler, bu yüzden engelli mimarisi çok önemlidir.

Eğer biz bu tip eğitimlere önem vererek mimarlarımızı yetiştirirsek inanın bu zincirleme reaksiyon başlayacaktır. En önemlisi bu reaksiyon engellenen kişilere bakış açısını da etkileyecektir. Yani etrafta evlerinden çıkan daha çok üretmeye çalışan engellenen insanlar olacaktır. Şunu sakın unutmayalım arkadaşlar doğru eğitim sistemi ve doğru mimari ile tüm engeller kaldırılabilir.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem gazetesi…

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2019, 01:37