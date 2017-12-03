Haber: Esra ÖZTÜRK

İlimizin yerel markası Lezize Diyet, genç diyetisyen Ece Sarı kontrolünde bu hafta “Detoks nedir, ne işe yarar?” sorusunun cevabını verdi. İlk olarak, detoksun toksin maddelerin ve ödemin vücuttan uzaklaştırılması anlamına geldiğini ifade eden Diyetisyen Ece Sarı, “İşlenmiş besinler, raf ömrünün artırılması için kullanılan kimyasallar, hava-su kirliliği, sigara-alkol kullanımı ile toksin maddeleri vücudumuza alırız. Detoks programı uygulanırken işlenmiş yiyecekler, kırmızı et, şeker, sofra tuzu, süt ürünleri, beyaz ekmek, un ve makarnadan uzak durmaya çalışmalıdır. Bunlar yerine bol taze meyve-sebze, ceviz, fındık, sağlıklı tohumlar, baklagiller, kinoa, karabuğday gibi yiyeceklere ağırlık verilmelidir” diye konuştu.

Detoksun ne işe yaradığına ve etkilerine de değinen Diyetisyen Sarı şunları söyledi: “Detoks kanın temizlenmesini ve temiz kanın organ, hücre ve dokuları beslenmesini, onarmasını sağlar. Parlak ve sağlıklı bir cilt sağlar. Kabızlık, gaz ve şişkinlik gibi sindirim sorunları giderir. Kilo kaybı yaşanır ama amaç kilo kaybı değildir, vücudu toksinlerden arındırmaktır. Kişi kendini daha enerjik hissetmeye başlar. Konsantrasyon ve uykusuzluk gibi problemlerin giderilmesinde yardımcı rol oynar.”

Detoks programlarının sağlık sorunu olmayan kişiler için önerildiğine dikkat çeken Sarı son olarak,. “Diyabet hastalarının, hamilelerin veya genel olarak bir rahatsızlığı olan ve düzenli ilaç kullanan kişilerin detoksa başlamadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekmektedir” dedi.