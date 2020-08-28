Dev ankette ikinci sıra Özcan’ın

Haber: Volkan Yılmaz

SONAR Araştırma, salgın döneminde başarılı belediye başkanlarını belirlemek için kamuoyunun nabzını tuttu. SONAR, yaptığı pandemi döneminde en başarılı belediye başkanı anketinin sonuçlarını yayınladı. Anket büyükşehir olmayan 51 ildeki belediye başkanları ile İstanbul dışındaki 137 ilçelerde yapıldı. Kendi seçmenlerine yöneltilen sorular eşliğinde başarılı ilk 15 ve ilk 10 belediye başkanlarının listesi belirlendi. Başarılı bulunan il belediye başkanları arasında yüzde 66’lık oran ile ilk sırada AK Partili Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin yer alırken, ikinci sırada 65,6’lık oran ile CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, üçüncü sırada ise yüzde 62,2’lik oran ile MHP’li Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci oldu.