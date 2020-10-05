Dev Bayrak, Bolu’dan Azerbaycan’a moral oldu

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın talimatıyla Azerbaycan’a destek amacıyla Cuma günü Hisar Tepesine Azerbaycan bayrağı asıldı. Bolu’da dalgalanan bayrak, Azerbaycan’a moral oldu. Geniş yankı uyandıran habere Azerbaycan televizyonunda da yer verildi.

“UNUTTUKLARI YA DA HESAP EDEMEDİKLERİ BİR ŞEY VAR”

Başkan Özcan yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözü var: Zaruri olmadıkça savaş bir cinayettir. Ama aynı Mustafa Kemal Atatürk yine şöyle demiştir; Türk milleti İstiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır! Azerbaycan Türk'tür ve İstiklalsiz yaşayamaz. Karabağ Türk'ün yurdudur. Ermenistan hangi cesaretle saldırıya geçiyor, kimlere güveniyor, arkasında kimler var malumunuz. Ama unuttukları ya da hesap edemedikleri bir şey var: Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği… Türkiye ve Azerbaycan tek millet, iki devletiz. Azerbaycan'dan bağımsız bir Türkiye, Türkiye'den bağımsız bir Azerbaycan düşünülemez. Bayraklar da bağımsızlığın ve birliğin sembolüdür. İşte bu yüzden Azerbaycan bayrağını Bolu'muzun en yüksek tepesinde dalgalandırdık.”

Konuyla ilgili olarak Azerbaycan televizyonunda yayınlanan haberde, “Kardeş Türkiye’den Azerbaycan’a destek geliyor. Ermenistan saldırısına maruz kalan Azerbaycan’a haklı davasında destek olmak maksadıyla Bolu şehrinde dev Azerbaycan bayrağı dalgalandırılıyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesaplarında Karabağ’ın Türk yurdu olduğunu vurguluyor” ifadelerine yer verildi.

Haberi paylaşan Özcan, “Bolumuzun zirvesindeki kardeş Azerbaycan bayrağı Azerbaycan’a moral oldu. Bu gurur hepimizin” dedi.