Dev fuarın hazırlıkları devam ediyor

Haber: N. Halid Altundal

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş’in ev sahipliğinde yapılan toplantıya Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sameddin Gündüz, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsmail Yalçın ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Bolu Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Tolga Kaya katıldı. Toplantıda “Yetenek Her Yerde” temasıyla düzenlenecek olan fuarın organizasyon çalışmaları ile ilgili son durum ele alındı, önümüzdeki süreçte yapılacak faaliyetler ile ilgili bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Bölgemizde bulunan üniversiteler, ticaret/sanayi/ticaret ve sanayi odaları ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinin yanı sıra 200’den fazla kurum, kuruluş ve firmanın destek verdiği fuara 10-15 bin dolayında öğrenci ve mezunun katılım göstermesi öngörülüyor. Fuarda, stand ziyaretleri ve taraflar arası görüşmelerin dışında öğrenci ve mezun atölye çalışmaları, örnek olay çalışmaları, mülakatlar gibi etkinlikler de gerçekleştirilecek. Ayrıca firma ve kurumlar kendilerini ve bünyelerindeki kariyer olanaklarını tanıtarak iş ve staj başvurularını değerlendirme fırsatı bulacak.