Dev gıda fuarında Erpiliç ve Bolca’ya yoğun ilgi

Haber: BMA

Dünya gıda devlerinin her yıl merakla beklediği Dubai Gulfood 2021 kapılarını açtı. Dünyanın farklı ülkelerinden binlerce gıda devi firmanın katıldığı fuarda ülkemizden toplam 167 firma yer aldı. Fuara beyaz et sektörünün ülkemizdeki öncü kuruluşlarından Erpiliç ile Bolca Hindi de katıldı. Yönetim Kurulu Başkanvekilleri Mustafa Ericek ve Süleyman Öztürk'ün de bizzat bulunduğu fuarda, katılımcıların Erpiliç ve Bolca Hindi standına ilgisi oldukça yoğun oldu. Sektörel yeniliklerin tanıtıldığı ve uluslararası ticaret ilişkilerinin kurulduğu dünyanın en büyük gıda fuarı 25 Şubat Perşembe günü sona erecek.