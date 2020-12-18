Dev ihale tamamlandı

Haber:Volkan Yılmaz

Gerede ilçemizde son yıllarda yapılan en büyük ikinci ihale olma özelliğine sahip Deri İhtisas OSB 2. Arıtma Tesisi 24 ayda tamamlanacak.Deri OSB'de şu ana kadar 59 firma inşaat ruhsatını aldı ve bu sayının büyük bölümü inşaat yapımına başladı. Fabrika yapımını tamamlayıp üretime geçen 11 fabrika var. Yaklaşık 100 yıldır mevcut alanında çalışan tabakhanelerin şehirden Deri İhtisas OSB'ye taşınması için tüm adımlar atıldı. Taşınmanın ardından ihtiyaç duyulan yeni arıtma tesisi yapımı ile ilgili 29 Eylül 2020 Salı günü Ankara'da gerçekleşen ihale ile Deri İhtisas OSB'ye kurulacak 2. arıtma tesisinin yapım sürecine resmen start verildi. Böylece sadece fabrikalaşma anlamında değil çevresel anlamda da deri sanayi Avrupa standartlarının üzerine çıkmak için büyük bir adım attı.

Bu yeni arıtma tesisi ile beraber 6 bin metreküp kapasiteyle endüstriyel arıtma işlemi gerçekleştirilecek. Yaklaşık maliyeti 60 Milyon TL olan Deri İhtisas OSB 2. Arıtma Tesisi ihalesi, 52 Milyon 120 bin TL'ye ihale edildi. Deri İhtisas OSB'de 2. arıtma tesisi ile üretim kapasitesi 2 katına çıkılabilecek. Sanayiciler, 2. arıtma tesisi bedelini 13 yılda devlete geri ödeyecekler. Deri İhtisas OSB 2. Arıtma Tesisi, 110 Milyon TL'ye yapımı gerçekleşen Cezaevi'nden sonra ilçeye yapılan en büyük ikinci inşaat yatırımı olacak. Proje, 24 ayda tamamlanacak.