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10 Mart 2017 Cuma
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    • Dev koruma ordusu

    Başbakanının Demokrasi meydanında halka yapacağı konuşma öncesi ve sonrası çevrede sinyal kesici jammerlar ile yaklaşık 140 kişilik özel eğitimli korumalar görev yapacak.

    10 Mart 2017 Cuma 10:08
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    Dev koruma ordusu
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    Haber: Kasım ŞAHİN

    Başbakan Binali Yıldırım’ın Bolu’ya gelmesinden bir gün önce Demokrasi meydanında ve tüm şehirde güvenlik çalışmaları başlatıldı. İlk olarak meydandaki tüm tahta banklar ile çöp kutuları kaldırıldı. Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Karabük ve Zonguldak ilinden getirilen takviye demir bariyerlerle giriş ve çıkışları kontrol altına aldılar. Bomba uzmanları ise dün ve bu gün olmak üzere sürekli olarak miting alanı çevresinde ve başbakanın geçiş güzergahlarında arama çalışmasını sürdürdüler.

    ÇATILARA SWAT TİMİ

    Demokrasi Meydanında Başbakan Binali Yıldırım’ın yapacağı konuşma öncesi özel eğitimli polisler yüksek binaların üzerlerine çıkarak ellerindeki dürbünlerle çevreyi gözetleyerek olası bir olayı önlemek için görev yapmaya başladılar. Başbakanlık Koruma şube müdürlüğünde görevli çok sayıda sivil poliste vatandaş arasına konuşlanarak siviller arasında yerini aldı. Bolu Emniyet Müdürü İbrahim Özel ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanı Aydın Ergül komutasındaki ekip dün akşam saatlerinden itibaren tüm tedbirleri anbean denetledi.

    400 POLİS TAKVİYESİ

    FETÖ/PDY kapsamında tutuklanan ve görevlerinden ihraç edilen polisler nedeniyle Bolu İl Emniyetinde personel sayısı azalınca Karabük, Zonguldak, Eskişehir, Ankara gibi illerden yaklaşık 400 polis takviyesi yapıldı. Polisler Başbakanının geçeceği yol güzergahları ile miting alanında görev aldılar. Miting sırasında meydana gelecek ani baygınlıklar, fenalaşmalar gibi olaylara müdahalede bulunmak üzere Demokrasi Meydanına 112 Sağlık ekipleri konuşlandırıldı. Sağlık ekipleri miting sonuna kadar alanda görev yapacak.

    ÖNLEMLER DÜN BAŞLADI

    Başbakanlık Koruma Dairesi amblemli devasa siyah cipler, başbakanlık otobüsleri ve koruma şubesine bağlı otomobillerden oluşan 40 kadar özel araç ve 140 özel eğitimli personelinde katıldığı miting hazırlığı 24 saat önceden başladı. 400 takviye polis 140 başbakanlık personeli ve 200 il emniyet personeli olmak üzere 750 kadar kişinin görev aldığı miting hazırlıkları son ana kadar devam etti. Kanalizasyon logar kapaklarından çöp tenekelerine kadar her taşın altı sık sık kontrol edilirken,  dün akşam saatlerinden itibaren 1000 araç ve 2000 kadar vatandaş hakkında genel bilgi soruşturması yapıldı.

     

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