Dev proje ihaleye çıkıyor

Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, projelerinin bir bir hayata geçmesinin mutluluğunu yaşıyor. Başkan Allar’ın büyük önem verdiği projeler arasında olan B Tipi Mesire Alanı da ihaleye çıkıyor. Orman İşletmesinden tahsis olarak alınan alanda uygulanacak projenin ihalesi 29 Aralık Salı günü 14.30’da Gerede Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilecek. İhale sonrası hayata geçirilecek proje kapsamında; kır lokantası (250 m2), kır kahvesi (250 m2), uçan bisiklet yolu, macera parkı, zıpline, biyolojik gölet (680 m2), 50 adet piknik ünitesi, 3 adet çocuk oyun alanı, interaktif oyun grubu, 27 adet altıgen kamelya, gezinti ve araç yolları, kayak pisti ve suni tepe, mescit-duvar saati ( 2 adet), wc (1 adet), giriş takı-güvenlik binası, aydınlatma üniteleri ve cep otoparklar yapılacak.

“ESENTEPE’NİN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK”

Söz konusu projenin ihalesi ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Gerede Orman işletme alanının yaklaşık 100.000 m2’lik kullanımın hakkını almıştık. Daha sonra çalışmalara başlayarak belirlenen bölgenin etrafını çevre duvarı ve panel çit ile belirledik. İlçemizde devam eden asfalt çalışmalarımız kapsamında da B Tipi Mesire Alanımızdaki yolları asfaltladık. Esentepe’nin yükünü hafifletecek ve yeni bir yaşam alanı sunacak B Tipi Mesire Alanımızı hayata geçirmek için 29 Aralık’ta ihaleye çıkıyoruz. Projemiz hayata geçtikten sonra hemşehrilerimiz, kıymetli çocuklarımız ve şehir dışından gelen misafirlerimiz mesire alanının genel kullanımının yanı sıra B Tipi Mesire Alanında birçok sosyal aktiviteyi de yapma şansına ulaşacak. İlçemize hayırlı olsun” dedi.