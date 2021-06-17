Dev Projede çalışmalar başladı



Haber: Erdal Tanrıverdi

İlçeye Turizm açısından çok büyük katma değer sağlayacak B Tipi Mesire Alanı projesinin ihalesi 29 Aralık 2020 tarihinde yapılmıştı, ihaleyi alan firma yer tesliminin ardından çalışmalara başladı. Çalışmalar kapsamında; Kır Kahvesi-Market Wc ve Saatli Mescid-Wc binalarının temel altı çalışmaları yapılıyor, Kır Kahvesi 2’nin bina temeli atıldı, Biyolojik gölette hafriyat çalışmaları devam ediyor, Yürüyüş Yolu ve çevre duvarında da çalışmalar sürüyor.

Proje tamamlandığında, Orman İşletmesinden tahsis olarak alınan alanda; Kır Lokantası (250 M2), Kır Kahvesi (250 M2), Uçan Bisiklet Yolu, Macera Parkı, Zıpline, Biyolojik Gölet (680 M2), 50 Adet Piknik Ünitesi, 3 Adet Çocuk Oyun Alanı, İnteraktif Oyun Grubu, 27 Adet Altıgen Kamelya, Gezinti Ve Araç Yolları, Kayak Pisti Ve Suni Tepe, Mescit-Duvar Saati ( 2 Adet), Wc (1 Adet), Giriş Takı-Güvenlik Binası, Aydınlatma Üniteleri ve Cep Otoparklar yer alacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar, “İhalesini gerçekleştirdiğimiz dev projemizde çalışmalar başladı. Projemiz İlçemizin Turizmi açısından büyük katkı sağlayacak, çocuklarımız ve aileleri mesire alanı içerisinde hem eğlenecekler, hem temiz hava almanın keyfini yaşayacaklar. Özellikle belirtmek isterim ki mesire alanımızın içerisinde çocuklarımız için; bölgemizde hiç bulunmayan Uçan Bisiklet Yolu ve Macera Parkı olmak üzere birbirinden güzel ve eğlenceli oyun grupları yer alacak. Hemşehrilerimizin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de misafir ağırlayacak ayrıca otobana 10 dakika ve E-5 üzerinde Ankara-İstanbul-Karabük bağlantı yolunun kesiştiği bir nokta olması hasebiyle durup dinlenilebilecek cazibe merkezi olacak. İlçemize ve Bölge Turizmine hayırlı olsun” dedi.