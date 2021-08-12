Dev projede çalışmalar devam ediyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlçeye Turizm açısından çok büyük katma değer sağlayacak B Tipi Mesire Alanı projesinde çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında; Yapay göl, Macera Parkı, Uçan bisiklet yolu, Kır kahvesi ve diğer çalışmaların büyük bir kısmı tamamlanmak üzere devam ediyor.

Proje tamamlandığında, Orman İşletmesinden tahsis olarak alınan alanda; Kır Lokantası (250 M2), Kır Kahvesi (250 M2), Uçan Bisiklet Yolu, Macera Parkı, Zıpline, Biyolojik Gölet (680 M2), 50 Adet Piknik Ünitesi, 3 Adet Çocuk Oyun Alanı, İnteraktif Oyun Grubu, 27 Adet Altıgen Kamelya, Gezinti Ve Araç Yolları, Kayak Pisti Ve Suni Tepe, Mescit-Duvar Saati (2 Adet), Wc (1 Adet), Giriş Takı-Güvenlik Binası, Aydınlatma Üniteleri ve Cep Otoparklar yer alacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar; ‘’Seçim vaatlerimiz arasında yer alan ve ilçemizin turizmi açısından büyük katkı sağlayacak olan dev projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Çocuklarımız ve aileleri mesire alanı içerisinde hem eğlenecekler, hem temiz hava almanın keyfini yaşayacaklar. Özellikle belirtmek isterim ki mesire alanımızın içerisinde çocuklarımız için; bölgemizde hiç bulunmayan Uçan Bisiklet Yolu ve Macera Parkı olmak üzere birbirinden güzel ve eğlenceli oyun grupları yer alacak. Çocuklarımızın ve ailelerimizin projemizi sabırsızlıkla beklediklerini biliyoruz. Hemşehrilerimizin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de misafir ağırlayacak ayrıca otobana 10 dakika ve E-5 üzerinde Ankara-İstanbul-Karabük bağlantı yolunun kesiştiği bir nokta olması hasebiyle durup dinlenilebilecek cazibe merkezi olacak’’ dedi.