Dev ralliye Başkan Özcan’dan tam destek

Haber: Esra Perçin

Dünyanın en büyük ve zorlu ralli yarışlarından biri olan “TransAnatolia Rally Raid” bu yıl ilk kez uluslararası düzeyde Türkiye’de yapılacak.

Ralli’nin ilk ayağı Abant’ta start alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle 24–31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2 bin 300 kilometrelik dev yarışın ilk ayağı Bolu Abant’ta başlayacak ve Şanlıurfa Göbeklitepe’de son bulacak.

Bolu Belediyesi’nden tam destek

Bolu Belediyesi’nin de Bolu ayağını desteklediği yarışlar öncesi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ralliye Bolu’da ev sahipliği yapacak olan Bolu Doğa Sporları Derneği (BOLOFF) Başkanı Burhan Turan ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. BOLOFF üyeleri, yaptıkları ziyarette Belediye Başkanı Tanju Özcan’a hazırlıklar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Organizasyon hakkında Başkan Özcan’ı bilgilendiren Dernek Başkanı Turan, 40’ı yabancı 87 sporcunun katılacağı rallinin Cumartesi günü Bolu Kent Meydanı’nda saat 18.30’da yapılacak ‘başlangıç seremonisi’ ile start alacağını ve tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Bolu ayağının başarıyla tamamlanacağına olan inancının tam olduğunu vurgulayan Turan, ayrıca Bolu’nun 1 Eylül’de 2019 Türkiye Trial Şampiyonası son ayağına da ev sahipliği yapacağını belirtti.

Başkan Özcan: “Desteklerimiz sürecek”

Bolu’nun doğa sporları merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise “Trans Anatolia Rally Raid” ve “2019 Türkiye Trial Şampiyonası” gibi ulusal ve uluslararası organizasyonların Bolu’nun spor ve turizm kenti olma hedeflerine önemli katkılar sağladığını ve bu tür etkinlikleri desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

Ziyarette ayrıca BOLOFF Başkanı Burhan Turan günün anısına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a maket offroad aracı ve dernek tişörtü armağan etti.