Dev şirketten kritik hamle

Haber: Erdal Tanrıverdi

OYAK’ın çimento sektöründe faaliyet gösteren, Adana, Aslan, Bolu, Mardin ve Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketleri birleşme niyetiyle görüşmelere başlanmasına karar verdi. Konuya ilişkin olarak Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a açıklama yapan Oyak, “Şirketimize ilişkin stratejik planlar ve çimento sektöründeki hedeflerimiz doğrultusunda yaratılacak sinerji de düşünülerek, Şirketimizin Aslan Çimento A. Ş., Bolu Çimento Sanayi A.Ş ., Mardin Çimento Sanayi ve Ticaret A. Ş. ve Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A. Ş. ile, • 6362 Nolu Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, N 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğ̆'i, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşme niyetiyle görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir” denildi.



Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2019, 12:28