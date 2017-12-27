HABER:Gönül Olutürk

Sakarya Nehri havzasında yer alan Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Konya, Afyon, Bursa, Kocaeli ve Bolu’dan kurum-kuruluş temsilcilerinin katıldığı “Sakarya Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı” Vali İrfan Balkanlıoğlu’nun Koordinatörlüğünde Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasının insanlığın en önemli sorunlarından biri olmaya devam ettiğini belirten Vali İrfan Balkanlıoğlu, “Dünya nüfusundaki hızlı artışla beraber, doğal kaynakların hızla tüketilmesi, düzenli yerleşim alanlarının daralması, çevre kirliliği ile ilgili problemler, bizleri ortak çözüm arama yolunda daha sıkı bir işbirliğine yöneltmektedir. Günümüzde doğal kaynakları korumayı ve ondan sürdürülebilir şekilde ulusal çıkarlar doğrultusunda yararlanmayı öncelikleri arasında bulunduran bir kalkınma anlayışı büyük önem taşımaktadır. Sınırlı doğal kaynaklar olan "toprak ve su kaynakları"; evrensel boyutu dışında, geçmişten geleceğe aktarılan ekonomik değere sahip ulusal mirastır. Bu nedenle su kaynakları yönetimi, ulusal güvenliğin yanı sıra, kamu yararı, kamu güvenliği açısından da önemlidir.

Türkiye yüzölçümünün yaklaşık %7’sini kaplayan havzada su kaynakları yönetiminde en etkin çözüm iyi tasarlanmış bir “Havza Yönetim Modeli” ile olacaktır. Su ve toprak kaynaklarının havza bazında korunması ve kirlilikle daha etkili mücadele için planlı bir dönem başlatılmıştır. Bu gün burada su kaynaklarının mevcut su kalitesinin iyileştirilmesi ve korunması maksadıyla, öncelikle havzayı karakterize eden bütün unsurların, yani akım, kalite, meteorolojik, hidrolojik, sektörel bazda su kullanımları, arazi kullanımı, veri toplama ve işleme gibi birbirleriyle ilişkilerinin tanımlandığı ve sonrasında koruma-kullanma dengesi çerçevesinde kısa, orta ve uzun vadeli koruma ilkelerinin belirlendiği Havza Koruma Eylem Planlarının uygulanması ve izleme çalışmalarını değerlendirmek için bir araya geldik” dedi.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü yetkilileri, “Havza Koruma Eylem Planı Takip Tabloları” hakkında bilgiler verirken, DSİ Genel Müdürlüğü temsilcileri de, “Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Arttırma” konularında sunum yaptı.