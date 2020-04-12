Dev tesislere Korona darbesi

Haber: Erdal Tanrıverdi

270 MWe kurulu gücü ile Türkiye'nin 66. Bolu'nun ise en büyük enerji santrali olan Aksa Bolu Göynük Termik Santralinde çalışan 14 personelde Koranavirüs tespit edildi. Tespit edilen vakalar sonrası tesiste çalışan yüzlerce işçiye test uygulanmasına karar verildi. Göynük’te 82 yaşındaki Şadiye D.’nin Koronavirüs’ten dolayı hayatını kaybetmesinin ardından bu seferde ilçede bulunan büyük üretim tesislerinde çalışan işçiler üzerine yapılan testlerde 27 işçi de sonuçların pozitif çıktığı belirtildi. Covid 19 testinin çok sayıda işçide pozitif çıkması üzerine işletmelerde büyük panik yaşanmaya başladı. Virüs sadece Aksa Bolu Göynük Termik Santralinde değil ilçede bulunan diğer büyük üretim tesislerinde de çalışan işçilere de çıktı. Virüs taşıdığı belirlenen işçiler Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, bir iddia da diğer işçiler üzerinden geldi. İddiaya göre birçok tesiste çalışan yaklaşık 150 işçi ücretli olarak izne çıkma talebinde bulundu. Talepte bulunan işçilere yetkilileri tarafından talebini kabul edilmeyeceği bildirildi.

Virisün Sakarya ili Geyve İlçesinden servisle taşınan işçilerden bulaştığı da iddialar arasında yer aldı. Ayrıca Aksa Bolu Göynük Termik Santralinin bulunduğu Himmetoğlu Köy ile iki büyük üretim tesissinin bulunduğu Dedeler Köyü karantina altına alındığı öğrenildi. Göynük İlçemize Bağlı İbrahiközü, Narzanlar, Bölücekova, Ekinciler ve Mudurnu ilçemize bağlı Çavuşderesi Köylerinde de karantina uygulandığı bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2020, 15:04