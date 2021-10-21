Dev tesiste çalışmalar devam ediyor

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesi’nin, 25 dönümlük alan üzerine kurduğu kompost tesisi sayesinde Kıbrıscık ilçesinin hem ilçe ekonomisine katkı sağlanacak hem de mantar üreticileri ham maddeyi daha uygun fiyata temin edebilecek.

“TANJU BAŞKANIM GİBİ HERKES BURAYA BİR ÇİVİ ÇAKSA KIBRISCIK GELİŞİR”

İlçe halkı da kompost tesisinin kurulmasından memnun olduklarını ifade ederken, yapılan dev yatırımı değerlendiren ilçe sakinlerinden Ersin Oktay Olkan, “Kıbrıscığımız kurtulacak Allah’ın izniyle. Tanju Başkanım gibi herkes buraya bir çivi çaksa Kıbrıscık gelişir. Bugüne kadar biraz yatırımlar yapıldı ama bu kadar büyük bir yatırım ilk defa yapıldı. Allah razı olsun Tanju Başkandan ve Emin Başkandan… Baya güzel bir istihdam olacak.” diye konuştu.

“BU YATIRIM İLÇENİN KURTULUŞU OLACAK”

Cengiz Oflaz isimli vatandaş ise ilçenin şehre göç verdiğine değinerek, “Göçü durdurabilir. Çünkü orada 50-60 kişi çalışacak.” İfadelerini kullandı. Metin Akman’da 16 milyon Tlyatırım bedelli tesis için, “Çok büyük bir hizmet. Tanju Başkana çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştu. İlhami Altay, Sabri Çeltek ve Yakup Volkan isimli ilçe sakinleri de yatırımın ilçedeki işsizliğe çözüm olacağını ve bu sayede ilçenin kurtuluşu olacağını söyleyerek, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a teşekkür ettiler.