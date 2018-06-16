Haber: Gönül Olutürk

Kılıçarslan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan bir sitenin bahçesine giren yılanı fark eden vatandaşlar durumu Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Dakikalarca yılanı uzaktan gözleyen vatandaşlar, korku içerisinde yetkililerin gelmesini bekledi. Olay mahalline gelen İtfaiye Müdürlüğü ekipleri iki metrelik yılanı yakalayarak vatandaşların rahat bir nefes almasını sağladı. Zehirsiz bir tür olduğu belirtilen yılanın normal şartlarda insanlardan uzak alanlarda yaşadığı belirtildi. Şehrin ortasına nasıl geldiği anlaşılamayan yılan itfaiye Müdürlüğü ekibince kafese konularak doğaya salınmak üzere götürüldü.