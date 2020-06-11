DEVA'nın, Bolu mülakatı yapıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

AKParti iktidarının eski bakanlarından Ali Babacan tarafından 9 Mart tarihinde Ankara’da kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) teşkilatlanma çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde 81 ilde teşkilatlanma çalışmalarını yürütmek adına isimleri belirleyen DEVA, mülakat görüşmelerine başladı. Önceki gün, İzmit’te bir otelde mülakat görüşmeleri gerçekleştiren DEVA, Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce illerinin parti yönetimine girmek isteyen kişilerle görüştü.

Sakarya’nın da aralarında bulunduğu, bölgenin mülakat kurulunda Candan Karlıtekin, Yasemin Bilgel, Ali Ufuk Yaşar, Cem Avşar, Ömer Rifat Gencal yer aldı. Mülakata adaylar, kovid-19 salgınına karşı tedbir amaçlı saatli olarak çağrıldı. Gelen tüm isimlere mülakatta farklı sorular soruldu. Edinilen bilgilere göre, tüm adaylara siyasi kariyer, aldığı görevler ve mesleğine dair sorular yöneltildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda illerde görev verilecek beşer kişilik kurucu il başkanlığı heyetlerinin belirlendiği, genel başkanın onayının ardından bu isimlerin kamuoyuna açıklanacağı bildirildi.