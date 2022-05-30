DEVA Partisi Genel Başkanı Bolu’ya geliyor!

Haber: Ceylan Beykoz

Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Planı Lansmanı, 2 Haziran Perşembe günü saat 18.00’da Bolu’nun Mudurnu ilçesi Ana Kamp Gürçam Köyü’nde gerçekleştirilecek. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu’nun anlatımıyla gerçekleştirilecek olan lansman programı 2 gün sürecek. Yoğun katılım sağlanması beklenen programa DEVA Partisi Bolu İl Başkanı Nadir Gürkan Yetkin tüm Boluluları davet ederek, “Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan tarafından, Bolu da açıklanacak olan Çevre ve İklim Değişikliği Eylem planı ve diğer etkinliklere tüm çevre dostlarımız davetlidir” ifadelerine yer verdi.

ALİ BABACAN NEDEN BOLU’YU SEÇTİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan neden Bolu’yu seçtiğini şu kelimelerle ifade etti, “Hayal ettiğimiz Türkiye doğası güzel, çevresi güzel bir yer. Hayal ettiğimiz güzelliklere sahip bir yerde gençlerle birlikte olmak hedefti çünkü burası ortaokul ve lise gençlerinin gelip kamp yaptığı, sınavlarının öncesinde geldikleri hem dinlenip hem etüt yaptıkları bir kamp. Böyle muhteşem bir doğanın ortasında gençlerle birlikte olmak için burayı seçtik”

Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Planı Lansmanı Program Akışı;

2 Haziran Perşembe;

15.00 Giriş, 16.00-18.30 Stant Faaliyetleri, 16.30-16.50 İklim Değişikliği Sohbetleri, 17.00-17.20 Yenilenebilir Enerji Sohbetleri, 17.30-17.50 Hayvan Hakları Sohbetleri, 18.00-18.20 Yeşil Dünya Sohbetleri, 19.00 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Konuşması, 19.30 Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu’nun Konuşması, 22.00 Kamp Ateşi ve Sohbet

3 Haziran Cuma;

08.30 Doğa Yürüyüşü, 10.00 Kahvaltı, 12.00 Kamptan ayrılış.