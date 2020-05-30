DEVA Partisini Bolu’da kim temsil edecek

Haber: C. Kutay Aykan

DEVA’YA NASIL KATILDINIZ?

Parti çalışmaları başladığı zaman Ali Babacan, Türkiye’nin çeşitli kesimlerinden insanlar ile istişare toplantıları düzenledi. O toplantılara davet edilmiştim. Sonrasında kurucu olmak üzere Ali Babacan’ın doğrudan teklifini kabul ettim ve bu yola beraber girdik.

DEVA’YI NASIL ANLARSINIZ?

Demokrasi ve Atılım Partisi çok yeni bir parti. 9 Mart’ta kuruluşumuzu tamamladık. 11 Mart tarihinde de lansmanımızı gerçekleştirdik. 2 buçuk aylık bir partiyiz. Parti kurucularımız 90 kişiden oluşuyor. Bu 90 kişi Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil etme niteliğine sahip, farklı görüşlerden, farklı backgroundlardan ve mesleklerden çok geniş bir kesimi temsil ediyorlar. Partimizin en temel meselesi, özgürlükler, adalet, hukuk ve ekonomi. Bunların sağlanması ve bunların iyi olması için, Türkiye’yi diğer demokratik ülkeler seviyesine ulaştırabilmek için bu alanlarda çalışmayı önemsiyoruz. Şuanda partimizin kurucuları arasında kadınlar yüzde 30 oranında. Partimiz tüzüğüne %35 kadın kotasını koydu ve bu oran tüm teşkilatlarda ve diğer çalışmalarımızda uygulanacak. Aynı zamanda %20 de gençlik kotamız var. Gençlerimiz şuan da parti içerisinde bizlerle çalışıyorlar. Ülkemizde hiçbir partide bulunmayan %1 engelli kotamız da var. Biz, tüm kesimleri olduğu gibi temsil edebilecek, herhangi bir ideolojiye hapsolmadan, o ideolojinin peşinde koşmadan herkesin sorunlarına deva olacak bir parti kurduk.

DEVA PARTİSİ’NİN BOLU’DA TEMSİLCİŞLERİ KİM OLACAK?

Partimizin üyeleri, internet sitemiz üzerinden başvuranlar arasından olacak. Biz şehirlere gidip kendimiz atama ile herhangi bir insan seçmeyeceğiz. Şuanda Bolu üzerine çalışan bir heyetimiz var. Bugüne kadar Bolu’dan İnternet yoluyla bu güne kadar 144 kişi başvru yapıldı. Bunlardan 90 tanesi doğrudan üye olup aktif bir şekilde çalışmak isteyen kişiler. Tek tek onlarla görüşülüp temaslar kuruluyor. Özellikle il teşkilatında görev yapabilecek meslekleri itibari ile buna uygun olanlar değerlendiriliyor. Tek tek görüşülecek ve sonrasında belirlenecek isimlerle hep beraber tanışacağız.

Teşkilatlanma çalışmaları ne zaman sonlanacak? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi’ne milletvekili desteğinde bulunabiliriz demişti. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, “böyle bir şeye gerek kalmaz umarım” diye açıklamada bulunmuştu. Sizce böyle bir destek olmadan parti seçimlere yetişebilecek mi?

Biz son bir ayımızı teşkilatlanma çalışmalarına ayırdık. Genel merkez teşkilatımız tamamlandıktan ve oradaki kurullarımız belirlendikten sonra 94 üyemizle birlikte tek tek şehirler üzerinde çalışmaya başladık. İnternet sitemize 70 bin civarında başvuru yapıldı. O başvurularla tek tek ilgilenerek, şehirlerin demografik ve siyasi yapısına uygun bir tablo çıkarmaya çalışıyoruz. Tahminimce bir ay içerisinde büyük çoğunlukla merkezlerde tamamlayabiliriz.



Eğer bildiğiniz gibi konuşulan bir baskın seçim olmazsa, biz çok rahat bir şekilde sürecimizi tamamlayacağız. Ardından büyük kongremizi yapıp 6 ay sonrasında da seçimlere girme hakkımıza kavuşacağız. Ama eğer böyle bir şey olmazsa ne olur? Onu bilemiyoruz. Kılıçdaroğlu elbette sözlerini bir soru üzerine söylemişti. Bu sözleri demokrasi açısından, kendince bir çözüm bulmak adına söyledi ama biz buna ihtiyaç duymayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü çok kısa bir sürede bu teşkilatlanmayı tamamlayıp, kongremizi yapmayı hedefliyoruz.

BOLU DEVA PARTİSİ’NDE BİRKAÇ İSİM SÖYLEYEBİLİR MİSİNİZ ?

Maalesef söyleyemem. ben burada çalışan arkadaşlarımın listelerine dahi bakmadım. Kimler başvuru yapmış, tanıdığım insanlar var mı onu bile bilmiyorum.

SİZ FARKLI İLLERDEN SORUMLUSUNUZ O YAPIYI ANLATABİLİR MİSİNİZ ?

Parti içerisinde herhangi bir kişinin herhangi birini kayırması gibi bir ihtimal bizde zaten yoktu. Şehirlerde çalışacak arkadaşlar oluşturulurken bu göz önüne alınmadı. Zaten herkes hangi şehirle ilgili çalışacaksa en iyi şekilde yapacaktır diye düşünüldü. O nedenle ben Bolu’da değilim. Ama Bolu’da da bölgeye uzak olmayan isimler var.

VATANDAŞLAR PARTİNİZE HANGİ YOLLARLA ULAŞABİLİRLER?

Biz ana akım televizyon kanallarından vatandaşlarımıza ulaşamıyoruz. O yüzden interneti çok aktif kullanıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı aktif olarak kullanıyoruz. Onun dışında devapartisi.org internet sitemiz üzerinden bize her türlü erişim imkânı mümkün. Orada üstelik “serbest kürsü” isminde bir tartışma platformumuz da var. Bu ortamdan herkes bize fikirlerini iletiyor. İletilen tüm fikirleri biz değerlendiriyoruz. Ayrıca üye veya gönüllü olmak isteyenler de yine internet sitemizden başvuru yaptığında kendilerine hemen dönüş sağlanıyor. Ben patimiz ile ilgilenen herkesi internet sitemizden başvuru yapmaya davet ediyorum.