Devasa “AYI” Bolu’ya geldi

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu’nun simgesi olan boz ayı artık sergilenmeye başlandı. Tabaklar Mahallesi Albay Sokak üzerinde Ayı Cafe adı altında işletmecilik yapan Çetin Ataş, cafenin adı olan ayının ağaçtan dev maketini yaptırarak sergilemeye başladı. Dev ayıyı gören vatandaşlar ilk bakışta şaşkınlık yaşadılar.

Amacının Bolu’yu renklendirmek olduğunu belirten Ayı Cafe İşletmecisi Çetin Ataş şunları söyledi; “Bolu’nun simgelerinden olan boz ayı heykeli cafemizin önüne geldi ve cafemizin simgesi olacak inşallah. Böyle bir maskotu kazandığımız için mutluyuz. Müşteriler tarafından ilgi görüyor. Fotoğraf çektiriyorlar. Işıklandırması falan tamamlandığı zaman daha da iyi olacağını umuyoruz. Bunun büyüklüğü 2 metre 80 santimetre yüksekliğinde, olmuş iken iyi bir şey olsun istedik. 450 kilo ağırlığındaki dev boz ayı, yaklaşık 12 milyara mal oldu, ama buna değdi sokağımız şenlendi”