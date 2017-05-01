banner133

banner128

banner101

01 Mayıs 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Develi kermese yoğun ilgi

    Bolu Eğitim Öğretim Hizmetleri Derneği adına düzenlenen Bolu’nun en büyük ve en kapsamlı kermesi olan Geleneksel Bolu Kermesi dün saat 10.00’da Karaçayır Parkı’nda açıldı. Develi kermesin açılışına yağmura rağmen binlerce vatandaş katıldı.

    01 Mayıs 2017 Pazartesi 13:29
    Bu haber 22 kez okundu
    Develi kermese yoğun ilgi

    Haber: Kasım Şahin

     

    Bolu’da öğrenim gören öğrenciler yararına düzenlenen ve yüzlerce hayırseverin katkıları ile hazırlanan hayır çarşısı 14 Mayıs’a kadar her gün 09.00-22.00 saatleri arasında açık olacak. Her türlü ev tekstili, el emeği, göz nuru yatak örtüleri, iğne oyaları, fiskos örtüleri, vitrin-mutfak takımları, salon takımları, havlular, havlu kenarları ve daha nice çeyiz eşyası Bolu halkının beğenisine sunuldu. Seçkin mağazalarda satılan, seri sonu ve defolu olmayan, imalattan halka az edilen bay ve bayan kıyafetleri, takım elbise, tek ceket, pantolon, gömlek ve kravatlar ile hanım pardesüsü, ipek eşarp ve daha pek çok kaliteli giyim eşyası uygun fiyatlarla satışa sunuldu. Ayrıca mobilya ve seccade çeşitleri de hayır çarşısında bulunan malzemelerden bazıları olarak göze çarpıyor. Gıda reyonlarında açık büfe kahvaltı, et döner, tavuk döner, kermes kebabı, İskender, sac tava, ızgara köfte, adana kebap, lahmacun, tantuni, tavuk çevirme, künefe, gözleme çeşitleri, ev yapımı pastalar, börekler, tatlılar ile sarma, çiğ köfte, mantı, köy ekmeği, sebze, meyve ve daha birçok özenle ve sağlık kurullarına riayet edilerek hazırlanmış Türk mutfağının eşsiz lezzetleri Bolu halkına sunuldu. Farklı damak tadı arayanlar için daha önce dernek görevlileri tarafından kestirilerek hazırlanan deve etinden döner ve onlarca çeşit baharat ve meyve karışımı ile yapılan Osmanlı şerbeti de halkın tercihine sunuldu. Ayrıca hayır çarşısına gelenler % 100 güvenilir et döner ve tavuk çevirme gibi lezzetleri de tatma imkanı bulacaklar. Bolu’nun en büyük kermesine özel olarak getirtilen bir deve açılışla birlikte önde gelen esnaf ve işadamlarının katılacağı bir açık artırma ile satılarak geliri eğitim gören öğrencilere bağışlanacak. Kermes süresince çocuk oyun parkında çocuklara ve gençlere yönelik sürpriz hediyeler ve etkinlikler yapılarak Bolu halkına hatıralarındaki panayır havası ve daha fazlası yaşatılacak. Konuyla ilgili olarak dernekten yapılan açıklamada, “Bolu’daki gençlerin eğitimlerine katkı sağlamak amacı ile yıllardır gayretli çalışmalar yapan derneğimiz adına, Karaçayır Parkı’nda organize ettiğimiz bu büyük hayır çarşısına tüm Bolu halkını davet ediyor, ilgi, alaka ve teveccühlerinize şimdiden şükran ve minnetlerimizi saygıyla arz ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Eğitim, Öğretim, Hizmetleri, Derneği

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Nerede kalmıştık
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ATTIRILMAZ
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR SÖZ SİZDE ÇOCUKLAR
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MİLLİ BEKA SORUNU BİTTİ Mİ?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR HEDEF 2019. GÖRECEKMİYİZ ACABA?
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ YUKARI MAHALLE “ den”BOLU MEKEZ”e…
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Üniversitemizde Çiçekler Açacak!
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu NASIL BİR KARAR ÇIKSIN?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gerçekten Geçilmez
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım 1 HAZİRAN 2011 MASKELİ MUHALEFET LİDERLERİNİN ELİNDE...
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Dün Bugün Yarın…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK 16 NİSAN 2017 REFERANDUMU SONRASI
  • Suat Tosun Suat Tosun TAKLİDİN İYİSİ - BİYOTAKLİT
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY “Evet” ler Hayırlara Vesile Olsun
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu MERTLİK
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kader Oylaması
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129