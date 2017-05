Haber: Kasım Şahin

Bolu’da öğrenim gören öğrenciler yararına düzenlenen ve yüzlerce hayırseverin katkıları ile hazırlanan hayır çarşısı 14 Mayıs’a kadar her gün 09.00-22.00 saatleri arasında açık olacak. Her türlü ev tekstili, el emeği, göz nuru yatak örtüleri, iğne oyaları, fiskos örtüleri, vitrin-mutfak takımları, salon takımları, havlular, havlu kenarları ve daha nice çeyiz eşyası Bolu halkının beğenisine sunuldu. Seçkin mağazalarda satılan, seri sonu ve defolu olmayan, imalattan halka az edilen bay ve bayan kıyafetleri, takım elbise, tek ceket, pantolon, gömlek ve kravatlar ile hanım pardesüsü, ipek eşarp ve daha pek çok kaliteli giyim eşyası uygun fiyatlarla satışa sunuldu. Ayrıca mobilya ve seccade çeşitleri de hayır çarşısında bulunan malzemelerden bazıları olarak göze çarpıyor. Gıda reyonlarında açık büfe kahvaltı, et döner, tavuk döner, kermes kebabı, İskender, sac tava, ızgara köfte, adana kebap, lahmacun, tantuni, tavuk çevirme, künefe, gözleme çeşitleri, ev yapımı pastalar, börekler, tatlılar ile sarma, çiğ köfte, mantı, köy ekmeği, sebze, meyve ve daha birçok özenle ve sağlık kurullarına riayet edilerek hazırlanmış Türk mutfağının eşsiz lezzetleri Bolu halkına sunuldu. Farklı damak tadı arayanlar için daha önce dernek görevlileri tarafından kestirilerek hazırlanan deve etinden döner ve onlarca çeşit baharat ve meyve karışımı ile yapılan Osmanlı şerbeti de halkın tercihine sunuldu. Ayrıca hayır çarşısına gelenler % 100 güvenilir et döner ve tavuk çevirme gibi lezzetleri de tatma imkanı bulacaklar. Bolu’nun en büyük kermesine özel olarak getirtilen bir deve açılışla birlikte önde gelen esnaf ve işadamlarının katılacağı bir açık artırma ile satılarak geliri eğitim gören öğrencilere bağışlanacak. Kermes süresince çocuk oyun parkında çocuklara ve gençlere yönelik sürpriz hediyeler ve etkinlikler yapılarak Bolu halkına hatıralarındaki panayır havası ve daha fazlası yaşatılacak. Konuyla ilgili olarak dernekten yapılan açıklamada, “Bolu’daki gençlerin eğitimlerine katkı sağlamak amacı ile yıllardır gayretli çalışmalar yapan derneğimiz adına, Karaçayır Parkı’nda organize ettiğimiz bu büyük hayır çarşısına tüm Bolu halkını davet ediyor, ilgi, alaka ve teveccühlerinize şimdiden şükran ve minnetlerimizi saygıyla arz ediyoruz” ifadelerine yer verildi.