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08 Aralık 2018 Cumartesi
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    • Devlet aklı

    Gündemi yine Devlet bey belirledi, M.H.P İstanbul, Ankara, İzmir’den aday çıkarmama kararı aldı. Bu kararı tek başına mı aldı partisinin M.Y.K sının onayı var mı bilmiyoruz. Karşılığında A.K.P bir jest yapacak mı? Onlarda bazı yerlerde aday göstermeme gibi bir durum olacak mı göreceğiz. Demokrasilerde bir partinin bir yerde seçime girmemesi gibi bir durum olabilir. Kendi iradeleridir saygı duyarız.

    04 Aralık 2018 Salı 13:32
    Bu haber 607 kez okundu
    Devlet aklı
     

    Ancak Türkiye nüfusunun yarısına yakın seçmen kitlesini oluşturan üç büyük ilden çekilmek bir parti için çok mantıklı değil gibime geliyor. Gelecekte seçmenin aklında bu parti hakkında çok iyi bir izlenim bırakmayacağı kanaati taşıyorum. Kaldı ki yaptığınız fedakarlık karşılık bulacak mı milliyetçi çizgideki İyi Parti M.H.P nin seçmenini kendine kanalize edip seçime girmediğiniz bu illerde yüksek bir oy potansiyeline ulaşırsa izahını nasıl yapacaksınız denklemin başka yönlerinin olduğu muhakkak. Üç büyük ilde seçime girmeme ya da aday göstermeme M.H.P gibi köklü bir parti için çok şık durmadı. Bunun bilinmesi lazım. Görüldü ki genel seçimlerde M.H.P, A.K.P Cumhur İttifakı A.K.P’ye de yaramadı oyları genel seçimlerde düştü, yerel seçimlerde nasıl bir etki edecek göreceğiz. Ülkücü oylar üç hilalin olmadığı ve üç hilalin adayının olmadığı yerlerde mutlaka kendine ülkücü bir aday arayacaktır diye düşünüyorum. Yinede gelecek için karamsar değilim su akıp yatağını bulacaktır. Cumhur İttifakı bu gelişmeler ve yaşananlar sayesinde tek bir partiye mi dönüşecek A.K.P seçmeni ve M.H.P seçmeni bu ittifakı benimseyeceğe benziyor. Her ne kadar eskiden iki lider birbirine karşı ağır ithamlarda bulunsalar da ithamlar iltifata dönüşmüş durumda inşallah estirilen bu bahar rüzgarı günü kurtarma operasyonu değildir. Toplum ve millet için doğrusu ne ise o olsun aklın yolu bir, ülkemizi ileri demokrasiye insan hakları ve evrensel hukuk normlarına kavuşması lazım. Bunların yanında bilim ve ileri teknolojik yatırım ve üretimin olması gereklidir. Bir araya gelen liderler kazan, kazan politikası ile birlikte bunları da konuşup planlıyorlardır. Yoksa Ankara’nın İstanbul’un kimin hangi partinin aldığının çok da bir önlemi yoktur. Bizim gibi sıradan vatandaşlar politikacıların yaptığı ittifakların bilinmeyen denklemlerini çözmek için uğraşmıyoruz. Çocuklarımızı nasıl bir gelecek beklediğini, bizler için iş, aş ve temiz bir çevre planladığınızı merak ediyoruz.

    Anahtar Kelimeler: Gündemi, Yine, Devlet, Bey, Belirledi

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