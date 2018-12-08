HABER:Gönül Olutürk

Yapılan yazılı açıklamada, Bolu Kent Müzesinin, yıllardır çeşitli müze, kütüphane ve devlet arşivinde muhafaza edilen Osmanlı dönemine ait Bolu ve Köroğlu ile ilgili birçok belgeyi dijital ortamda bünyesine kazandırarak önemli bir başarıya imza attığı ifade edildi. Bolu'nun geçmişine ışık tutan her türlü belge, fotoğraf, harita, mühür ve obje ile kültürel ve sanatsal olarak yapılan etkinliklere ait dokümanların bulunduğu Bolu Kent Müzesine her geçen gün daha fazla belge ve eserin kazandırıldığının belirtildiği açıklamada, Köroğlu Diyarı’nın geçmişine ışık tutmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen Bolu Belediyesinin, çeşitli müze, kütüphane ve devlet arşivinde yıllardır muhafaza edilen Bolu ve Köroğlu ile ilgili belgeleri incelettiği kaydedildi. Devlet Arşivleri Daire Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal ve Şube Müdürü Ahmet İnce'nin katkılarıyla yapılan araştırmalar sonucunca İstanbul Arkeoloji Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi, Harbiye Askeri Müzesi, Şişli Atatürk Müzesi, Vakıf Eserleri Müzesi, Milli Kütüphane ve Devlet Arşivlerinde kapsamlı bir araştırma yapıldığına değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Araştırmalarda yaklaşık 22 bin belge tek tek incelenerek Bolu ve Köroğlu ile ilgili tüm belge ve dokümanlar arşivlerden çıkartıldı. Ardından ilgili belge ve dokümanlar her hangi bir ücret ödenmeksizin dijital ortamda Bolu Kent Müzesine kazandırıldı. Bolu’nun demografik yapısını, sosyal-kültürel ve tarihi konumunu ortaya koyan belgelerin kazanımıyla birlikte hem ilgili evrakların gelecek nesillere ulaşması garanti altına alındı, hem de Osmanlı dönemi ile ilgili araştırma yapan vatandaşlar, gerekli araştırmalarını başka bir şehre gitmeden kolaylıkla yapabilme imkanına kavuştu."