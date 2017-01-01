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01 Ocak 2017 Pazar
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    • Devlet Bahçeli’ye Ad günü jesti

    MHP Bolu İl Başkanlığı ve Ülkü Ocakları Başkanlığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ad günü jesti yaptı.

    01 Ocak 2017 Pazar 12:00
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    Devlet Bahçeli’ye Ad günü jesti

    Haber: Kasım ŞAHİN

    1 Ocak 1948 yılında Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde dünyaya gelen ve 69 yaşına giren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi MHP Bolu İl Başkanlığı ile Ülkü Ocakları Başkanlığı unutmadı. Ülkü Ocaklarının bulunduğu binanın camından sarkıtılan dev bir pankartın üzerine Bahçeli’nin resmini koyan partililer bir de üzerine; “Türkiye sana minnettardır. Ad günün kutlu olsun. Türkmen beyim!” yazısını da yazarak Bahçeli’ninad gününü kutladılar.

    İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan MHP ve Ülkü Ocakları Başkanlığının camından sarkıtılan bu dikkat çekici ad günü kutlaması vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü.

    Anahtar Kelimeler: MHP, Bolu, İl, Başkanlığı, Ülkü

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