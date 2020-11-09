Devlet büyüklerine ağır hakaret



Haber:C.Kutay Aykan

Bolu Belediyesi tarafından Paşaköy otoban kavşağındaki duvarlara çizdirilen Atatürk, İsmet İnönü, Necmeddin Erbakan, Alparslan Türkeş ve İzzet Baysal resimlerinin, Karayolları tarafından trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle bir kova bir fırça bir badanacı işçi tarafından gelişigüzel silinmesi Bolu halkının tepkisini çekmiş ve kamuoyunda tartışılmıştı.Son günlerde başta Belediye olmak üzere kurum ve kişilerle ilgili yalan haberleri tepki çeken Bolununsesi adlı internet sitesi “Bir Vatandaş” rumuzuyla müstecir isimle yazdığı yazıda Belediyeye saldıracağım derken halkın değerleri olan Merhum liderler Alparsan Türkeş, Süleyman Demirel, Necmeddin Erbakan, Turgut Özal ve Mustafa Kemal Atatürk hakkında ağır hakaretler etti. Liderler hakkında “ABD’nin CIA örgütü tarafından görevlendirilmiş olduğu sağır sultanın bile duyduğu darbeci, çıkarcı, masonik yapıların kuklası, oligarşinin çıkarlarının savunucusu, ABD, İngiltere ve İsviçre bankalarına para yığan tipler” denilerek inanılmaz bir provakasyona imza atıldı.

Vatandaşların sert tepki gösterdiği yazıyı “bir vatandaş” rumuzuyla kimin yazdığının açıklanması isteniyor.