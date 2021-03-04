Devlet desteği birey başına 450 lira

Haber: N. Halid Altundal

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ülkemizde yaygın olarak görülen sığır tüberkülozu, sığır, koyun, keçi brusellozu ile etkin mücadele edilebilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve hayvanlardan insanlara bulaşabilen bu hastalıklardan halk sağlığının korunması amacı ile hastalıktan ari işletme desteklemesi uygulanıyor. Bu sayede hayvan sağlığının korunması, kaliteli ve sağlıklı süt üretilmesi de sağlanıyor. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, “100 Büyükbaş hayvan kapasiteli işletmemiz; içerisinde süt sağım ünitesi, karantina /gözlem ünitesi, kilitlenebilen padok sistemi ve gübre depolama yeri barındırmaktadır. İşletmemiz entansif hayvancılığa uygun modern bir tesis olarak faaliyet göstermektedir. Bu işletmemizin yanında merkez Hamzabey köyünde ve Gerede ilçemizdeki birer işletmemizin birinci hastalık taraması bitirilmiş, bu yıl içerisinde ikinci hastalık testleri de bitirilip, inşallah onlara da ari işletme sertifikası vereceğiz. Böylece Türkiye’de birçok ilde olmayan hastalıktan ari işletme unvanına Bolu’da 3 işletmemiz sahip olarak Bolu hayvancılığına artı değer katacaktır” dediler.

HAYVAN BAŞI 450 TL

Hastalıklardan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için ari işletme desteklemesi yapılıyor. Ari sığır başına ödeme miktarı 2020 yılı için 450 Türk Lirası. 500 başa kadar tam olarak, 501 baş ve üzeri için ise %50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanıyor.

HASTALIKTAN ARİ BAŞVURU

Nasıl başvuru yapılacağı konusunda Murat, “Yıl boyu yetiştiriciler ari işletme desteği için il/ilçe Müdürlüklerine başvurabilirler. İl/ilçe Müdürlükleri tarafından 2021/03 sayılı Hastalıktan Ari İşletmeler ve Onaylı Çiftlikler Genelgesi kapsamında başvuru yapan yetiştiricilerin işletmeleri için inceleme ve tespit tutanağı düzenlenir. İşletmede bulunan sığırlar, Sığır Tüberkülozu Yönetmeliği ve Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği hükümleri gereğince, tüberküloz ve bruselloz hastalıkları yönünden il/ilçe müdürlüklerince taramadan geçirilir. Her iki hastalıktan menfi bulunan işletmeler için İl Müdürlüklerince Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası düzenlenir. Destekleme ödemesinin yapılabilmesi için Hak Ediş Belgesi hazırlanır ve bir nüshası Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası ile birlikte Bakanlığımıza gönderilir” şeklinde dile getirdi.