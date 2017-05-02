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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün ‘2017- 2018 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı’na göre Bolu’da kızıl geyik avlanabilecek alanlar Seben, Seben Taşlıyayla, Mudurnu Sırçalı ve Kıbrsıcık Çökeren belirlendi. Kızıl geyik avlama ücreti yerli avcılara 4 bin 500 TL ile 8 bin TL arasında, yabancı avcılar için 6 bin 500 TL ile 10 bin 500 TL arasında olacak. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayınlanan ‘2017- 2018 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı’na göre bölge bölge hangi tür hayvanların avlanabileceği, av kuralları ve avcıların uyması gereken kurallar ile av başına ödenecek ücretler hakkında detaylı bilgi verildi. 1 Nisan 2017 ile 31 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek avcılık faaliyetlerini kapsayan talimatnamede, av turizmine büyük ilginin olduğu Türkiye’de, avcılık yapılması için izin prosedürlerinin yerine getirilmesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesi ve izin alınması şartına vurgu yapıldı. Aksi taktirde yapılacak avcılığın, kaçak avcılık faaliyeti olarak değerlendirileceği ve bu kişiler hakkında ağır yaptırımlar uygulanacağı vurgulandı.

AVA İZİN VERİLEN TÜRLER

Buna göre 31 Mart 2018’e kadar büyük memeli av ve yaban hayvanları kategorisinde Anadolu yaban koyunu, yaban keçisi, çengelboynuzlu dağ keçisi, kızıl geyik, melez yaban keçisi, karaca ve yaban domuzu, yırtıcılar kategorisinde ise çakal ve tilki avlanılabilecek hayvanlar arasında yer alıyor. Avlanacak hayvanların cinsiyet, büyüklük ve yaşlarına da dikkat edilmesinin vurgulandığı talimatnamede, çakal ve tilki dışındaki türlerin sadece erkek bireylerinin avlanabileceği kaydedildi.

BÖLGELERE GÖRE AV TALEBİ

Türkiye’nin farklı şehirlerinde gerçekleştirilen avcılık faaliyetlerinde bölgelere göre farklılık gözleniyor. Şanlıurfa’da daha çok ceylan, Bingöl’de çengelboynuzlu dağ keçisi, Kastamonu, Sinop, Karabük, Giresun, Çorum, Bartın gibi şehirlerde karaca, Sinop, Eskişehir, Denizli, Çorum, Bolu ve Bilecik’te kızıl geyik, Adıyaman’da melez yaban keçisi, Muğla, Mersin, Konya, Kayseri, Karaman, Isparta, Hatay, Artvin ve Antalya bölgelerinde ise yaban keçisi için av talepleri alınıyor. Kota uygulaması ile izin verilen avcılık faaliyetlerinde bölge bölge avlanılabilecek av sayısı belirlenmiş oluyor.

Av turizmi ve avcılık faaliyetlerinde bulunacak avcıların ‘avlanma izin ücreti’ ödemesi gerekiyor. ‘2017-2018 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı’ içinde belirtilen ‘Türlere göre avlanma izin ücreti’ kapsamında yerli avcılar Anadolu yaban koyunu için 1000 TL, çengelboynuzlu dağ keçisi için 300, ceylan 350, melez yaban keçisi için 350 TL avcılık izin bedeli ödeyecek. Yabancı avcılar da karaca için 300, kızıl geyik için 750 TL ödemesi kararlaştırıldı. Çakal ve tilki için ise gerek yabancı gerekse yerli avcıların 25 TL ödemesi zorunlu. Bu ücretler avlanan yaban hayvanının ücreti olmayıp, sadece avcının avlanabilmesi için ödemesi gereken ücretler olarak belirtiliyor.

FARKLI ÜCRET ÖDÜYOR

Avcılar, ayrıca avladıkları hayvanın türüne göre de ücret ödemek zorunda buna göre yaban keçi için yerli avcılar bölgelere göre 2-9 bin TL arasında, yabancı avcılar içinse 3-10 bin TL arasında ücret ödeyecek. Antalya’ya 53 yaban keçisi kotası ayrıldı. Bunlardan 35’i yabancı avcılar 18 ise yerli avcılar için. Türkiye’nin farklı şehirlerinde toplam da 310 yaban keçisi kotası olduğu açıklandı.

TÜRLERE GÖRE ÜCRET

Hatalı boynuzlu-şelek yaban keçisi avlamak isteyen yerli avcılar 1750 TL ile 2 bin 500 TL’yi gözden çıkaracak. Yabancı avcılar ise 2 bin TL ile 3350 TL arasında ücret ödeyecek. Melez yaban keçisi avlama bedeli ise yerliye 4 bin TL, yabancıya 4 bin 500 TL, çengelboynuzlu dağ keçisinin avlama bedeli ise 3 bin TL olarak belirlendi. Kızıl geyik avlama ücreti yerli avcılara 4 bin 500 TL ile 8 bin TL arasında, yabancı avcılar için 6 bin 500 TL ile 10 bin 500 TL arasında olacak. Ceylan avcılığı için ise yerli avcılar 4 bin TL, yabancılar 4 bin 500 TL ödeyecek.

YASAK AVLANMA CEZASI

Cezalı avlama ve yaralamalar durumunda cezalı avlanma ücreti ve bir takım yaptırımlar devreye girecek. Anadolu yaban koyununda dişi veya 6 yaş ve altındaki erkek bireylerin avlanması durumunda ihale bedelinin yüzde 50 fazlası, dişi veya 5 yaş altı erkek ceylan avlanması durumunda tablodaki avlanma ücretinin yüzde 50 fazlası alınıyor. Avlanmasına izin verilen tüm yaban hayvanlarında kural dışı avlanılması durumunda çeşitli cezai yaptırımlar devreye giriyor. Avın kimliğine ve özelliğine ihlalin yapısına göre uygulanacak cezalar çeşitlendiriliyor.

AVLAMAK ZAMANLARI

Anadolu yaban koyunu ocak, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında, çakal ise ocak, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında avlanabilecek. karaca mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında, kızıl geyik ise ocak, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında avlanılabilecek. belirtilen aylar dışında bu hayvanları avlamak kesinlikle yasak.