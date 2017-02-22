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22 Şubat 2017 Çarşamba
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    • Devlet hastanesinde başarılı bir cerrahi müdahale daha

    İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne karın ağrısı şikayetleriyle başvuran bir hastada standartlardan 100 kat fazla büyüklüğe sahip damar tümörü tespit edildi. Yapılan cerrahi müdahale ile tümörden arınan hastanın 5 aydır süren sağlık sorunları son buldu ve hasta sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edildi.

    22 Şubat 2017 Çarşamba 09:02
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    Devlet hastanesinde başarılı bir cerrahi müdahale daha

    HABER:Esra ÖZTÜRK
    Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği çatısı altındaki önemli sağlık kuruluşlarından biri olan İzzet Baysal Devlet Hastanesi sağlıktaki başarılı çalışmalarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta, tedavi için Balıkesir’den Bolu’ya gelen emekli eğitimci Bahar Göktaş “toplardamarda (femoral venöz) anevrizma” teşhisiyle İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde cerrahi müdahale geçirmiş ve 65 yaşındaki hasta, Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Raşit Önoğlu tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla tıp literatüründe eşine az rastlanan bu hastalıktan kurtulmuştu.

    KARIN AĞRISI ŞİKAYETLERİNDEN YAKINAN HASTADA DAMAR TÜMÖRÜ TESPİT EDİLDİ

    İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Raşit Önoğlu, yine başarılı bir cerrahi müdahaleyle gündeme geldi. Mudurnu’da yaşayan 27 yaşındaki Orhan Acar isimli hasta, yaklaşık 5 aydır süren karın ağrısı şikayetlerinden kurtulmak için Köroğlu Ünitesi’ne başvurdu ve gerçekleştirilen cerrahi müdahale ile şifa buldu.

    Başarılı cerrahi müdahale hakkında bilgiler veren Op. Dr. Önoğlu, “Hastamız daha önce başvurduğu Genel Cerrahi Polikliniği aracılığıyla tetkikleri yapılmış ve karın ön duvarında kitle tespit edilmişti. Hasta daha sonra Kalp Damar Cerrahi Polikliniğimize konsülte edildi ve tedavisi polikliniğimizce gerçekleştirildi” diye konuştu.

    HAYATİ RİSK TAŞIYAN HASTALIĞA CERRAHİ MÜDAHALELİ ÇÖZÜM

    Karın ön duvarında genellikle yumuşak doku tümörleri ile karşılaştıklarını belirten Önoğlu, “Bu hastamızın şikayetlerine yol açan hastalık, karın ön duvarında oluşan bir damar tümörüydü. Ayrıca bu tümör damar yapısıyla dolu olduğu için hastada hem karın ağrısına yol açıyordu hem de oluşabilecek bir travma sonrası gerçekleşebilecek kanama halinde hastanın hayatını kaybetmesine yol açabilirdi. Damar tümörleri nadiren görülür. Damar tümörleri üzerinde cerrahi müdahale risklidir ve bu nedenle hekimlerin çoğu zaman çekindikleri cerrahi bir müdahaleyi gerektirir” dedi.

    STANDARDIN 100 KAT FAZLA BÜYÜKLÜĞE SAHİP TÜMÖR ŞAŞKINLIK YARATTI

    Op. Dr. Raşit Önoğlu açıklamasının devamında, “Hastamızın şikayetlerinin son bulması ve karın ön duvarının bu damar tümöründen arındırılması için ameliyat kararı kararı aldık. Genel anestezi ile yapılan ve başarılı geçen ameliyatta hastamızın karın ön duvarından damar tümörü tamamen alındı. Normalde damar tümörleri milimetrik çaplardadır. Ortalama büyüklükleri de 1 milimetre ya da 2 milimetre ölçüye sahiptir. Fakat bizim hastamızdan çıkardığımız damar tümörü yaklaşık 10 santimetre çapında. Yani normal standart ölçünün 100 kat fazla büyüklüğe sahipti. Bu çok nadir karşılaşılan bir durum” ifadelerini kullandı.

    HASTA CERRAHİ MÜDAHALE İLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU VE MÜDAHALENİN ERTESİ GÜNÜ TABURCU EDİLDİ

    Op. Dr. Önoğlu, açıklamalarının son bölümünde ise, “Hastadan çıkarılan bu tümörün iyi huylu bir tümör olduğunu tespit ettik. Yani bir kanser tümörü değildi. Tekrarlama riski de oldukça az. Cerrahi müdahale sonrası sağlığına kavuşan hastamız müdahalenin ertesi günü taburcu edildi ve evine gitti” dedi.

    “YENİDEN SAĞLIĞIMA KAVUŞTUĞUM İÇİN MUTLUYUM”

    Cerrahi müdahale sonrası sağlığına kavuşan 27 yaşındaki hasta Orhan Acar ise yaptığı açıklamada, “Köroğlu Ünitesi’nde önce Genel Cerrahi Polikliniği’ne başvurmuştum. Buradaki muayenemin ardından Kalp Damar Cerrahi Polikliniği’ne sevk edildim. Yaklaşık 5 aydır devam eden şiddetli karın ağrısı şikayetlerim doktorumuz Raşit Bey’in müdahalesi ile sona erdi. Sağlık durumum şu an gayet iyi, yeniden sağlığıma kavuştuğum için mutluyum. Sağlığıma kavuşmama vesile olan doktoruma ve devlet hastanesi personellerine teşekkür ederim” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: İzzet, Baysal, Devlet, Hastanesi, Köroğlu

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