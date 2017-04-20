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20 Nisan 2017 Perşembe
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    • Devlet Hastanesinde çocuk oyun odası oluşturuldu

    Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi’nde oluşturulan Çocuk Oyun Odası miniklerin hastane ve doktor fobisinden kurtulmalarına yardımcı oluyor.

    20 Nisan 2017 Perşembe 14:47
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    Devlet Hastanesinde çocuk oyun odası oluşturuldu
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    Haber: Ceylan BEYKOZ

    Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı İzzet Baysal Devlet Hastanesi çatısı altındaki önemli sağlık kuruluşlarından Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi’nde, Çocuk Oyun Odası oluşturuldu.

    Çocuk Polikliniği binasında oluşturulan Çocuk Oyun Odası’nda kendileri için hazırlanmış doktor önlüklerini giyen minikler, doktor hasta sedyesinde oyun arkadaşlarıyla doktorculuk oynayıp, muayeneleri öncesi hastane ortamından uzaklaşıyorlar, eğlenceli anlar geçirerek doktor fobisinden uzaklaşıyorlar. Minikler ayrıca, oyun odasında zeka geliştirici oyunlar oynama imkanı da buluyor.

    Anne ve babalar, çocuklarının hastane ve doktor fobisinden uzaklaşmalarına katkı sağlayan bu oda da zaman zaman yavrularının oyunlarına eşlik etmeyi de ihmal etmiyor.

     

     

    Anahtar Kelimeler: Kadın, Doğum, Çocuk, Ünitesi’nde, Oluşturulan

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      Yorumlar
      Toplam 1 yorum mevcut

    • bolulu 25 dakika önce yorumlandı

      başhekim sayın muhammet beyi tebrik ediyorum. dürüst namuslu ahlaklı ve çok çalışkan.

      @Cevapla

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