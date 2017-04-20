Haber: Ceylan BEYKOZ

Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı İzzet Baysal Devlet Hastanesi çatısı altındaki önemli sağlık kuruluşlarından Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi’nde, Çocuk Oyun Odası oluşturuldu.

Çocuk Polikliniği binasında oluşturulan Çocuk Oyun Odası’nda kendileri için hazırlanmış doktor önlüklerini giyen minikler, doktor hasta sedyesinde oyun arkadaşlarıyla doktorculuk oynayıp, muayeneleri öncesi hastane ortamından uzaklaşıyorlar, eğlenceli anlar geçirerek doktor fobisinden uzaklaşıyorlar. Minikler ayrıca, oyun odasında zeka geliştirici oyunlar oynama imkanı da buluyor.

Anne ve babalar, çocuklarının hastane ve doktor fobisinden uzaklaşmalarına katkı sağlayan bu oda da zaman zaman yavrularının oyunlarına eşlik etmeyi de ihmal etmiyor.