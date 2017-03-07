Haber: Ceylan BEYKOZ

Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği çatısı altındaki sağlık kuruluşları yeni ve başarılı uygulamalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Büyük hayırsever İzzet Baysal'ın ölümsüz ismini taşıyan İzzet Baysal Devlet Hastanesi bünyesindeki, Merkez Ünite, Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi ile Köroğlu Ünitesi'nde "Hasta Ziyaret Timi" oluşturuldu.



HEMŞİRELERDEN HASTALARA ÖZEL ZİYARET

Bolu'da bir ilk olarak hayata geçirilen uygulama hakkında bilgiler veren İzzet Baysal Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yeliz Yüceer, ziyaret timinin 9 kişiden ve tamamının hemşirelerden oluştuğunu söyledi.

Yüceer, uygulamanın ayrıntıları hakkında, şunları söyledi: "İzzet Baysal Devlet Hastanemizde hasta ziyaret timleri oluşturduk. Hastane bünyesindeki Merkez Ünite, Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi ile Köroğlu Ünitesi'nde oluşturulan bu 3 ayrı tim servislerde yatan hastalarımızı hasta yatakları başında ziyaret ediyor. Mesai saatleri içerisinde gerçekleşen ziyaretlerde, hastalarımızın hal ve hatırlarını sorduktan sonra, kendilerine, "Hastanemizdeki sağlık hizmetlerinden memnun musunuz?", "Sağlık çalışanı personellerimizden memnun musunuz?", "Bizlerin fark edemediği; ancak siz konuklarımızın hastanemizde fark ettiği eksiklikler var mı?" sorularını yöneltiyoruz" dedi.



"HASTALARIMIZ UYGULAMADAN MEMNUN"

Yüceer, hasta ve hasta yakınlarının uygulama karşısındaki geri dönüşleri hakkında bilgiler vererek, "Bu ziyaretlerimizden hastalarımız gayet memnun. Hastalarımız uygulama karşısında ilk başta şaşırıyorlar ama mutlu oluyorlar" dedi.

Yüceer, son olarak, sağlıkta hasta memnuniyetini arttırmak ve kalite standartlarını yükseltmenin hedeflendiği ziyaret uygulamasının, İzzet Baysal Devlet Hastanesi bünyesindeki 3 ünitede, her ayın 1 ve 15'i tarihlerinde düzenli olarak gerçekleştiğini sözlerine ekledi.