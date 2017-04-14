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14 Nisan 2017 Cuma
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    • Devlet hastanesinden tansiyon hastalarına önemli hizmet

    Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği çatısı altındaki İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nde tansiyon hastalarına yönelik önemli bir sağlık hizmeti sunulmaya başlandı.

    14 Nisan 2017 Cuma 11:50
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    Devlet hastanesinden tansiyon hastalarına önemli hizmet
    BASIN BÜLTENİ
    Konuya ilişkin açıklamada bulunan İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Muhammed Emin Demirkol, "Tansiyon hastalarının ev ve işyerlerinde ölçümlerini an be an yapmalarına imkan sağlamak üzere, hastalara dijital tansiyon aleti temin etmeye başladık" dedi.
    Demirkol, açıklamalarında şöyle konuştu: "Tansiyon ölçümlerini aile hekimlerine, acil servislere ve eczanelere giderek yaptırmak zorunda kalan hastalar, bundan böyle, Kardiyoloji, Kalp Damar Cerrahisi ve Dâhiliye poliklinikleri aracılığıyla dijital tansiyon aleti temin edebilecekler. Poliklinik doktorunun onayıyla hastaneden alacakları dijital tansiyon aletlerini ev ve çalıştıkları işyerlerine götürebilecek hastalar, bu sayede tansiyon ölçümlerini sadece birkaç saniye içerisinde kendileri yapabilecek. Hastalar, ayrıca, ayaklarına dek gelen bu sağlık hizmetiyle zamandan da tasarruf edecek" dedi.

     1 HAFTALIK SÜREYLE TÜM HASTALARIN BU SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANMASI AMAÇLANIYOR
    İzzet Baysal Devlet Hastanesi bünyesindeki, Köroğlu Ünitesi, Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi ile Merkez Ünite’deki ilgili poliklinik doktorlarının onayıyla verilebilecek tansiyon aletlerinden hastaların bir hafta süreyle yararlanabilecekleri, bu süre sonunda ise, başka hastaların da bu sağlık imkânından yararlanabilmeleri için tansiyon aletlerini ilgili polikliniklere iade edecekleri öğrenildi.

     BU ŞİKAYETLERİ YAŞIYORSANIZ MUHAKKAK DOKTORA GİDİN
    İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nin sağladığı imkânlarla 20 adet dijital tansiyon aleti alımı yapıldığı ve hastaların kullanımına sunulduğu bildirildi. Açıklamada ayrıca, tansiyon hastalığının baş dönmesi, baş ağrısı, kulak çınlaması, nefes darlığı, çift veya bulanık görme yanı sıra burun kanaması, düzensiz kalp atışları, sersemlik, bayılma, konsantrasyon eksikliği, mide bulantısı, soğuk terleme, hızlı nefes alıp verme ve yorgunluk belirtileriyle kendisini gösterdiği belirtilerek, bu şikayetlerle karşılaşan vatandaşların bir an önce gerekli tetkiklerden geçmek üzere, sağlık kuruluşlarının ilgili polikliniklerine müracaat etmeleri önemle tavsiye edildi.



    Anahtar Kelimeler: Bolu, İli, Kamu, Hastaneleri, Birliği

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