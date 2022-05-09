“Devlet Kurumlarını Siyasallaştırmayın”

Haber: S. Özge Yücel

Ramazan Bayramı dolayısıyla Mayıs ayının ilk haftasında bayram tatili nedeniyle yapılamayan İl Genel Meclisi toplantısı 9 Mayıs Pazartesi günü yapıldı. Açılış ve yoklamayla başlayan toplantı, Seben ilçesinde boş bulunan Vali Mehmet Ali Türker hizmet binasının geçici süre ile hükümet konağı olarak kullanılması, İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik hükümleri dahilinde boş kadro cetvelinin onaylanması talebi oy birliğiyle kabul edildi. Meclisin 4. Maddesi olan Güneyfelakettin köyüne içme suyu tahsisi yapılması konusu ise Çevre Sağlık Komisyonuna havale edildi.

“ÖZEL İDARENİN BU İŞLERDE KULLANILMASI ÇOK DOĞRU DEĞİL”

Toplantının bitiş kısmında söz alarak konuşma yapan İl Genel Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Grup Başkanvekili Erhan Beykoz, Ramazan ayında verilen iftar yemeğinde bir konuya dikkat çekti. Beykoz, “Bir konuyu burada sizinle paylaşmaktan üzüntü duyuyorum ancak bilgilerinize sunmak istiyorum. İl Özel İdaremiz, burada bir iftar yemeği düzenledi. Bu sene farklı bir yemek düzenledi, hem mahalle muhtarlarımızla hem de köy muhtarlarımızla bir araya gelindi. Fakat bu yemeğe bizler geldiğimizde kapıda karşıladığımız manzarada AK Partinin İl, İlçe başkanlığı ve yönetim kurulları, belediye meclis üyelerinin olması bizi ciddi anlamda rahatsız etti. Bu bağlamda İl Özel İdaresinin siyasallaşmasının çok doğru olmadığı kanaatindeyiz. Ayrıca Başkan Yaşar beyin orada çok büyük sıkıntı çektiği yüzünden okunuyordu. Seçilmiş meclis üyeleri olarak arkadaşlarımızda sıkıntı çektik. Ama bu gerçeği değiştirmez, burası bir devlet kurumu, Vali beyin de olduğu bir yemekte olayları çok siyasallaştırmadan çok siyasete dökmeden bu yapılacak güzellikleri mecrasında ve hep birlikte yapabilmenin güzelliğini yaşamalıyız. Özel idarenin bu işlerde kullanılması çok doğru değil.

“CİDDİ ENDİŞELERİMİZ VAR”

Erhan Beykoz devamında, “Bir diğer rahatsız eden konuda verilen yemeğin yetmediği… Sayı fazla olunca yemek yetmedi ve arkadaşlarımızın birçoğu iftarını pide ayranla açtı. Ekonomisinin nasıl karşılandığı konusunda da ciddi endişelerimiz var” ifadelerini kullandı.

“GEREKSİZ BİR KONUYU GÜNDEME GETİRDİ”

Beykoz’un konuşmasının ardından açıklama yapan İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, “Böyle bir konunun burada konuşulması hiç doğru ve hoş değil. Erhan, konunun gerçeğini bildiğini halde, basını gördüğü zaman kendini tutamadı gereksiz bir konuyu gündeme getirdi. Çünkü bu iftar programını Özel İdare değil, bizzat Zerrin hanımla ikimiz finansmanını karşıladık. Burada çalışan 3 aşçı, 4 garson, bulaşıkçısı dahil olmak üzere alınan en uç noktasındaki suyuna kadar ikimiz karşıladık” dedi.

“BİZİM DIŞIMIZDA GELİŞMİŞ BİR OLAYDIR”

Yüceer, “Bizim iftarımız bu. Ve oradaki bahsettiğin tabloda bizim arzu ettiğimiz bir tablo değildi. Bizim dışımızda gelişmiş bir olaydır. Maalesef bizleri de üzmüştür” ifadelerine yer verdi.