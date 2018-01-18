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18 Ocak 2018 Perşembe
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    • Devlet Övünç Madalyası

    Bolu Valisi Aydın Baruş, Cumhurbaşkanlığınca 4 şehit ailesi ve 2 gaziye gönderilen Devlet Övünç Madalyası'nı düzenlenen törenle takdim etti.

    18 Ocak 2018 Perşembe 08:36
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    Devlet Övünç Madalyası

    Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, Kültür Turizm İl Müdürlüğünün çok amaçlı salonunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra madalya verilen şehitler ve gaziler hakkında hazırlanan sinevizyon gösterisi izlendi. Bolu Valisi Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, tarih boyunca varlığını devam ettirebilen milletlerin, kutsal bildiği değerleri nesiller boyu sürdüren milletler olduğunu söyledi. Türk milletinin, atalarından miras aldığı değerlerini muhafaza için her zaman eşsiz fedakârlıklarda bulunmayı, hayatlarının en şerefli vazifesi olarak idrak eden bir millet olduğunu vurgulayan Baruş, "Bizler mukaddes bildiğimiz değerler uğruna, vatan uğruna, bağımsızlık uğruna, bayrak uğruna, ezan uğruna, namus uğruna canını seve seve verebilen bir milletin evlatlarıyız. Mukaddes bildiğimiz değerleri muhafaza etmenin yegane şartı milletçe bizim diyebileceğimiz bir vatana sahip olmaktır. Vatan sadece sınırları belli bir toprak parçası değildir. Vatan çocuklarımızın doğduğu, ağlamalarını dinlediğimiz yerdir. Vatan aynı çocuklarımızı kınalayarak uğruna feda olmaya gönderdiğimizdir." diye konuştu.

    Kahraman Türk askerlerinin, jandarmasının ve polisinin vatanın bütünlüğü uğrunda Hakkari’nin, Şırnak’ın dağlarında ve yurdun dört bir köşesinde teröristlere ve insan canına kastedenlere karşı verdiği mücadeledeki fedakarlık anlayışının bu vatan ruhunun tezahürleri olduğunu dile getiren Baruş, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Şehit olan evlatlarınızın emanetini ve hatırasını dipdiri yaşatmanın boyun ve namus borcumuz olduğunu çok iyi biliyoruz. Onların anne babaları, kardeşleri ve evlatları olarak sizleri baş tacı etmek hepimizin görevidir. Gazilerimiz, sizlerin, şehit olma sevdasıyla çıktığınız meydanlarda sergilediğiniz kahraman duruşunuzda şahit olduğumuz kararlılık ve metanet, milletimize ilham kaynağı olmaya ve güç vermeye devam edecektir. Sizlerin bu millet için, bu vatan için gösterdiğiniz fedakarlığı hiçbir zaman unutamayız, unutmamalıyız."

    Baruş, konuşmasının ardından vatan müdafaası esnasında şehit olan piyade uzman çavuş Ziya Sarpkaya, polis memurları Ozan Özen, Şerife Özden Kalmış ve Mustafa Altındal'ın aileleri ile 15 Temmuz gazileri Emin Karabıyık ve Bayram Kasanak'a Cumhurbaşkanlığınca gönderilen Devlet Övünç Madalyalarını takdim etti.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Valisi, Aydın, Baruş, Cumhurbaşkanlığınca

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