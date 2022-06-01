Devlete korsan saldırı

Haber: Erdal Tanrıverdi

İl defterdarlığı, İl Özel İdaresi ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet binalarındaki internet ağlarına sızan bilgisayar korsanları ağlara bağlı onlarca bilgisayara sızmayı başardı. Hafta sonu yaşanan sızma olayına pazartesi mesainin başlamasıyla fark edilerek hemen müdahale edildi. Üç il müdürlüğünde bulunan bilişim servisinin yaptığı teknik incelemede, ağ içindeki bilgisayarların birçoğuna sızıldığı ve bilgisayarların içindeki verilerin bir kısmının dışa aktarımının söz konusu olabileceği belirlendi. Bilgisayar ağını hackleyen siber korsanların, kamu kurumları ağlarına yönelik ne tür bir siber saldırı ile sızdığı ve ağ içindeki bilgilere nasıl ulaştığı ise araştırılıyor. Konuyu çözmeye çalışan bilişim uzmanlarının iki gündür çalışma yürüttüğü ve bu çalışmadan henüz sonuç alınamadığı gelen bilgiler arasında.

İlimizin en önemli üç kurumuna karşı eş zamanlı yapılan bilişim korsanlığı sonrası özel bir şifreleme programı ile bilgisayarları kullanım dışı bırakan Hackerlar bilgisayarları serbest bırakmak için kurumlardan para talebinde bulunduğu ise haber merkezimize ulaşan bilgiler arasında.