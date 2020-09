“Devletimiz öğretmenine sahip çıkacakkudrete sahiptir”

Haber: N. Halid Altundal

Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Erhan Bayram, yazılı bir basın açıklaması yaparak salgın sürecinde öğretmenlere yönelen eleştirilere cevap verdi. Bayram açıklamasında öğretmenlerin salgın sürecinde yaptığı çalışmaları tek tek anlattı.

Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Bayram açıklamasında, “Bilindiği gibi dünyamızda etkisini gösteren Covid-19 salgını, Mart ayından beri ülkemizi de etkisi altına almış, üzücü kayıplarımızın yanında sosyal hayatımızın neredeyse tamamının sekteye uğramasına neden olmuştur. Tüm dünyada olduğu gibi ülke olarak yaklaşık yedi aydır bu salgınla topyekûn mücadele etmekteyiz. Sağlık, güvenlik, PTT, çalışanları gibi kamu personellerimizin bu süreçte gösterdikleri gayret takdire şayandır” dedi.

ÖĞRETMENLER PANDEMİ SÜRECİNDE NELER YAPTI?

Erhan Bayram, pandemi sürecinde öğretmenlere yöneltilen eleştirilere cevap vererek öğretmenlerin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bayram konuyla ilgili olarak, “Bütün bu kamu çalışanlarımızın yanında gözden kaçırılmamalıdır ki, eğitim çalışanlarımız da bu sürecin gizli kahramanları olmuştur. Örnek vermek gerekirse; Herkesin evinden dışarı çıkmaya korktuğu Pandemi kısıtlamalarının başladığı 16 Mart 2020’den itibaren on binlerce eğitim çalışanı Vefa Destek Gruplarında görev yaparak ‘Öğretmenler yatıyor’ diyenlerin anne babalarının da arasında olduğu milyonlarca vatandaşımıza devletin şefkat eli olarak uzandılar. Maskenin kıymete bindiği, ülkelerin birbirinden maske çaldığı dönemde Meslek Liselerinde, Halk Eğitim merkezlerinde milyonlarca maske ve siperliği, tonlarca dezanfektanı, tıbbi tekstil ürünlerini de kısa sürede üretip devlete teslim edenler de öğretmenler ve eğitim çalışanları idi. EBA altyapısının yetersiz kaldığı dönemde, dijital beceri ve imkanlarını hiçbir destek almadan kendi imkanlarıyla geliştirerek uzaktan eğitim yaptılar. EBA TV’ye erişemeyen taşradaki öğrencilerin evlerine kadar gidip televizyonlarının frekans ayarlarını yapanlar, hatta imece usulüyle televizyon alarak yoksun ailelere teslim edenler de öğretmenlerdi. Salgın döneminde denetim ve Sağlık Bakanlığı’nın filyasyon çalışmaları gibi birçok hizmette görev yapanlar da öğretmenlerdi” ifadelerini kullandı.

“EBA TV’DE DERS ANLATANLAR DA TRT SPİKERLERİ DEĞİL, ÖĞRETMENLERDİ”

Öğretmenlerin öğrenci velileriyle her gün iletişim kurarak çocukların öğrenme motivasyonlarını canlı tuttuklarını belirten Bayram açıklamasının devamında ayrıca, “EBA portalında yayınlanan yüz binlerce ders ve etkinlik içeriği öğretmenler tarafından hazırlandı ve hazırlanmaya devam edilmektedir. Ayrıca EBA TV’de ders anlatanlar da TRT spikerleri değil, öğretmenlerdi. Bakanlığın yayınladığı örnek sorular, çalışma konuları, deneme sınavları ülkenin dört bir yanındaki öğretmenler tarafından hazırlandı. Bakanlığın dağıttığı öğrenci çalışma kitapları da öğretmenler tarafından hazırlandı. Uzaktan Eğitim diye bir uygulama varsa bunu bilgisayarlar yapmadı. Arkasında ve içeriğinde öğretmenler vardı. Aylarca sokağa çıkamayan çocuklarımızla iletişim kurarak onları pandeminin olumsuz etkilerine karşı koruma gayretini ortaya koyan da sadece öğretmenlerdi. Görüldüğü gibi öğretmenlerimiz bu faaliyetlerin birçoğunu zorunluluktan değil, ülkemize ve çocuklarımıza karşı duydukları vicdani sorumluluktan kaynaklı gönüllülük esasıyla gerçekleştirmişlerdir” ifadelerini kullandı.

“EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OLUMSUZLUKLARLA BAŞLIYOR”

“Pandemi sürecinin yedinci ayında yine olumsuzluklar içerisinde 2020-2021 eğitim öğretim yılına başlama aşamasındayız” diyen Bayram şunları söyledi: “Tüm olumsuzluklara rağmen öğretmenlerimiz hazırlıklarını tamamlamış ve öğrencileriyle bir an önce kucaklaşmak için heyecanla beklemektedirler. Fakat uzaktan eğitim ve canlı dersler yeni eğitim öğretim yılında eğitim öğretim süreçlerinde daha fazla yer tutacağı öngörülmektedir. Bu olağanüstü süreçteki belirsizlikler ve son dönemdeki ekonomik gelişmeler eğitim çalışkanlarımızın özlük haklarında ciddî kayıplara sebep olmuştur.

“DEVLETİMİZ ÖĞRETMENİNE SAHİP ÇIKACAK KUDRETE SAHİPTİR”

Öğretmenlerimizin maaşları zaten yoksulluk sınırının altındadır ve gelirlerinin önemli bir kısmını ek ders ve kurs ücretleri oluşturmaktadır. Bakanlığımızdan beklentimiz, öğretmenlerin ek ders karmaşasına ve belirsizliğine bir an önce acil önlemlerle son vererek mağduriyetlerinin önüne geçecek gerekli önlemlerin bir an önce alınmasıdır. Biliyor ve inanıyoruz ki; Devletimiz güçlüdür ve her türlü olumsuzluklara rağmen özveriyle yeni nesiller yetiştirme gayretindeki öğretmenine sahip çıkacak kudrete sahiptir.”