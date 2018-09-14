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14 Eylül 2018 Cuma
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    • “Devletimiz yardıma muhtaç olan herkesin yanındadır”

    Bolu Valiliği son günlerde ilimizde faaliyet gösteren bazı dernek ve vakıf adları kullanılarak muhtaç ve engelli vatandaşlarımıza ulaştırmak amacıyla yardım topladıklarını belirten dernek ve vakıf sayısını ciddi artış olması üzerine açıklamalarda bulundu.

    14 Eylül 2018 Cuma 11:42
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    “Devletimiz yardıma muhtaç olan herkesin yanındadır”

    Haber: Aysun Beykoz

    Bu tip yardıma muhtaç ailelerin ve bireylerin tespit edilmesi durumunda devletin tüm organlarıyla yardım ettiği belirtilen açıklamada, yardım toplamaya izin verilmeyen kişi ve kuruluşların tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

    Yetkili olmayan kişi ve kuruluşların yardım toplaması üzerine açıklamada bulunan Bolu Valiliği şu ifadeleri kullandı;

    Son günlerde, İlimizde faaliyet gösteren bazı dernek ve vakıf adları kullanılarak, ya da gerçek kişiler tarafından özellikle sosyal medya (facebook, tweetter, instagram v.b) üzerinden, muhtaç, engelli, hasta vatandaşların isimleri zikredilerek yardım toplama amaçlı duyurular yapıldığı görülmektedir. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri gereğince yetkili makamdan (Valilik/Kaymakamlık) izin almadan herhangi bir nedenle yardım toplanması mümkün değildir. Yetkili makamlardan izin almadan yürütülen yardım toplama faaliyetleri kayıt altında olmadığından ve toplanan yardımların amaca uygun kullanılıp kullanılmadığının kontrolü mümkün olmadığından, bu durum kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmakta ve vatandaşlarımızı mağdur edilmesine neden olmaktadır.

    HER TÜRLÜ YARDIM YAPILMAKTADIR

    İlimizde yaşayan vatandaşlarımızdan muhtaç, engelli veya tedavi ihtiyacı olanlara; Valiliğimiz, Kaymakamlıklar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından, yapılan tespitler üzerine yasal çerçeve içerisinde durumuna göre her türlü yardım yapılmaktadır. Bu nedenle, Valilik veya Kaymakamlıklardan izin belgesi alınmadan yürütülen yardım faaliyetlerine vatandaşlarımız tarafından itibar edilmemesi, izinsiz yardım toplama faaliyetinde bulunduğu tespit edilen kişi veya kuruluşlar hakkında 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve ilgili yasal düzenlemeler kapsamında cezai işlem uygulanacağının bilinmesi gerekmektedir.

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