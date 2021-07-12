Haber: Yasin Bilgi

Çevre köylerde yaşayan vatandaşların sık kullandığı ve D-100 karayoluna çıkmak için kullanılan vatandaşların tepkisine neden olan Akçakavak-Organize Sanayi, Akçakavak-Ahmetler Grup Yolunun yapımına başlandı. KÖYDES yatırımları kapsamında Özel İdaremizce yürütülen Akçakavak-Organize Sanayi, Akçakavak-Ahmetler Grup Yolu Bağlantısı Stabilize Bakımı Bölgesinde incelemelerde bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, çalışmalarla ilgili Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdüründen bilgiler aldı.

ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA YÜRÜTÜLÜYOR

Vali Ümit, "Çok şükür İl Özel İdaresi olarak ilimizin dört bir tarafında çalışmalarımızı tüm hızıyla eksiksiz olarak yürütüyoruz. Köylerde yaşayan vatandaşımıza en güzel hizmeti sunabilmek için gayret gösteriyoruz. Devletimizin şefkat eli daima vatandaşımızın yanındadır" ifadelerine yer verdi.

“ÖKSÜZ YETİM KİMSESİZ HERKES FAYDALANACAK”

Yol yapımında kullanılan araçları da kullanarak araç sürücülerine gayretleri için teşekkür eden Vali Ümit,” Önemli iş yapıyorsunuz. Yapmış olduğunuz hizmetlerden öksüz yetim kimsesiz herkes faydalanacak. Bu hizmetleri yapabilmek bizim için bir şans ve bir ödüldür” dedi.