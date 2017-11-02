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02 Kasım 2017 Perşembe
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    • Devletin polisi devletin araçlarını denetledi

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, resmi araçlar üzerine uygulama yaptı. Devletin polisinin devletin resmi araçlarını denetlemesi, sivil araç sahipleri tarafından takdirle karşılandı.

    02 Kasım 2017 Perşembe 12:23
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    Devletin polisi devletin araçlarını denetledi
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    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Trafik ekiplerinin bu günü kadar sürekli olarak sivil vatandaşların kullandığı araçlar üzerine yaptığı uygulanın aksini Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, resmi araçlara da uygulama başlattı. Bu uygulamanın zaman zaman gerçekleştirildiğini belirten emniyet yetkilileri bundan böyle her haftanın üç günü denetimlerin yapılacağını, resmi araçların, sivil araçlardan bir farkının olmadığını vurguladılar.

    Bolu Valili dönel kavşağında yapılan uygulamada 3 resmi kurum aracı trafik ekipleri tarafından denetlendi.

    KARARI VALİLİK VERECEK

    Yapılan uygulamada resmi araç kullanan sürücülere eksiklik bulunduğu halde ceza kesmiyor. Sürücüler üzerine yapılan uygulama bir rapor haline getirilip, eksiklikler bu rapora yazılıp valilik makamına sunuluyor. Eksikliği olan sürücüler hakkındaki kararı ise valiliklerin vereceği öğrenildi.

     

    RESMİ TAŞITLARDA ARANAN HUSUSLAR

    1-Araçlarda görev var mı?

    2-Aracın gideceği yer yazılı mı?

    3-Aracın belirlenen güzergâhı var mı?

    4 Görevli personel araçta bulunuyor mu?

    5- Başbakanlığın 1994/4 sayılı genelgesine göre aracın yan tarafında ait olduğu kurum veya kuruluşun adı yazılı mı?

    6-237 sayılı taşıt kanununun 14 üncü maddesine göre aracın yan tarafında ‘Resmi hizmete mahsustur’ ibaresi yazılı mı?

    7-Aracın ön camının sağ tarafında usulüne uygun ‘Görevli’ levhası bulunuyor mu?

    8-Kontrol edenin varsa belirteceği diğer hususlar

    SİVİL ARAÇ SAHİPLERİ SEVİNDİ

    Bolu’da resmi araçlar üzerine yapılan uygulamayı gören sivil sürücüler, “Bu güne kadar resmi araçlar üzerine trafik ekiplerinin uygulama yaptığı hiç görmedik. Yapıldıysa da bizlere denk gelmedi. Ama bu güne kadar hep sivil araçlara yönelik uygulama ve cezai işleme bizler maruz kaldık. Trafik akışı içerisinde siyah plakalı resmi araçlarda varsa, bunlarında denetlenmesi çok sevindirici bir olay. Devletin malını öyle kimse kafasına göre kullanmasın ve sürekli denetlensinler” diyerek Trafik Tescil ve Denetim Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu uygulamayı çok beğendiklerin dile getirdiler.  

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Emniyet, Müdürlüğü, Trafik

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