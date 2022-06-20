Devreye yunus ekipleri girdi

Haber: Uğur Balaban

Trafik akışının yoğun olduğu sokaklarda sürücülerin artık bir birine saygı iyiden iyiye yok olmaya başladı. Albay Sokak üzerindeki yolun iki ticari araç yüzünden trafik akışına dakikalarca kapanması konvoy oluşturan diğer sürücülerin tepkilerine neden oldu.

Yol ortasında kalan sürücüler yolun açılması ve yolu kapatan sürücülerin araç başına gelmesi için dakikalarca klakson çalmasının ardından ortaya gürültü kirliliği de çıktı. Bu durumu fark eden Asayiş Şubesine bağlı yunus ekipleri devreye girerek, yolu trafik kaşına kapatan iki aracın durumlarını fotoğrafladıktan sonra, araç sürücüleri araçlarının başına gelerek, hiçbir şey olmamış gibi davranmaları, konvoy oluşturan sürücüleri iyice çileden çıkartı. Bu anlar saniye saniye kameralarımıza yansırken, her iki aracın plakasına cezai işlem uygulandığı öğrenildi.