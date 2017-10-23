Haber: Gönül OLUTÜRK

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Erseymen Göynük İlçe Orman İşletme Müdürlüğü’nce belirlenen kesim alanına kışlık yakacak odun toplamak için gitti. Erseymen, ağaç kesiminin devam ettiği bölgede odun toplamaya başlayan Erseymen, bu sırada kesilen ağaçlardan biri üzerine düştü. Çevredekiler tarafından ağacın altından çıkarılan Erseymen’in ağacın altında öldüğü belirlendi. Erseymen’in cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Göynük Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Erseymen, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ile Dedeler Köyü’ne defnedildi.