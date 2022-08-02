Devrilen İşaret levhasına takılarak düşen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı!

Bolu Cumhuriyet Caddesi’nde yürürken işaret levhasını fark etmeyen yaşlı kadın yere düşerek yaralandı. Yaşlı kadının yardımına çevreden geçen vatandaşlar yetişti.

Devrilen İşaret levhasına takılarak düşen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı!

Haber: Uğur Balaban

Bolu’nun en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi’nde işaret levhası, kaldırıma devrildi. Kaldırımda yürüyen H.M. devrilen işaret levhasını fark etmedi. İşaret levhasına ayakları takılan yaşlı kadın yere düşerek yaralandı. Burnu kanamaya başlayan H.M.’nin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaşlı kadına olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk yardım müdahalesinde bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından H.M. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.  H.M’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevredeki vatandaşlar, işaret levhasının bir an önce yoldan kaldırılmasını isteyerek tepki gösterdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ahmet Şerafettin Yamaner Kıbrıs’ın Toplumsal...
Ahmet Şerafettin Yamaner Kıbrıs’ın Toplumsal...
  1. Bolu

banner128