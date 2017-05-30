Haber; ESRA ÖZTÜRK

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden Volkan Özdemir idaresindeki 67 TN 861 plakalı damacana yüklü tır, TEM Otoyolunun Bolu Dağı kesimi Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bariyerlere çarparak devrildi. Devrilen tırdan kendi imkanları ile çıkan sürücüye, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, hastaneye gitmeyi kabul etmeyerek aracının başında kaldı. Tırdan yola saçılan damacanalar karayolları ve polis ekiplerince toplanarak yolun kenarına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü verilen trafik, tırın orta şeride çekilmesinin ardından normale döndü.